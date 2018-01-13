Виноградное желе по-абхазски: как приготовить акалмышь

Эсма Арджения залила в котел виноградный сок и поставила его на огонь.

"На костре все готовится быстро, медлить нельзя, сок закипит через 10-15 минут, кукурузная мука уже должна быть под рукой, ее необходимо добавить до кипения сока, чтобы в десерте не появились комочки", — не мешкая, приступила к работе Эсма.

От дыма у Эсмы слезятся глаза. Не доводя до кипения сок, она медленно засыпает в котел кукурузную муку, не переставая помешивать готовую массу.

"Удачный акалмышь должен быть без комочков, масса — однородной, поэтому помешивать необходимо постоянно. Традиционно акалмышь готовится из сока черного или белого винограда. Но однажды я находилась в России, и мои друзья, которых я часто баловала национальной абхазской кухней, попросили приготовить им акалмышь. Виноградного сока у меня не было, и кукрузной муки тоже не оказалось под рукой, тогда я вспомнила, что где-то у меня был припрятан яблочный сок, а в продуктовом магазине всегда можно найти кукурузную крупу.

Несмотря на то, что кукурузная крупа разваривается долго и сок не виноградный, акалмышь получился очень удачным, несильно отличался от оригинала. Рецепт акалмышьа незатейливый, с ним всегда можно поиграть", — рассказывает кулинар.

Редкое застолье у абхазов обходится без этого десерта.

"Акалмышь напоминает мне детство. Когда мама готовила его дома, я всегда крутилось возле нее, чтобы попробовать его горячим", — продолжает она.

Спустя двадцать минут десерт был готов. Эсма разлила его по тарелкам, посыпала орехом и оставила остывать.