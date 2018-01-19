Свобода, предательство и убийство: абхазский Молодежный театр показал "Келешбея"

Государственный молодежный театр представил зрителю постановку исторической драмы "Келешбей" режиссера Шалвы Гицба. Драма "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба была представлена в двух актах, в спектакле задействовано более 20 молодых абхазских актеров.

Премьера спектакля "Келешбей" в исполнении труппы Государственного молодежного театра состоялась на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба в пятницу 18 января.

Театральная постановка по одноименной пьесе Анзора Мукба "Келешбей" отражает историю Абхазии начала XIX века.

Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Чачба (Шервашидзе) проводил самостоятельную политику. Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел объединить абхазских дворян и усилить центральную власть.

История времен правления Келешбея не впервые раскрывается на сцене Абхазского театра. В 1950 году в театре был поставлен спектакль "Черные гости" по повести Георгия Гулиа. В этом спектакле роль князя Келешбея играл актер Азиз Агрба, которого называют патриархом абхазской сцены.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>