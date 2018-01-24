Русский акцент: будни полуфиналиста "Ты супер! Танцы" Леона Капба

Полуфиналист проекта "Ты супер! Танцы" тринадцатилетний Леон Капба по возвращении из Москвы продолжает жить и учиться в Очамчырском интернате.

Как проходят школьные будни юного танцора, чем он занимается, что в нем изменилось после проекта, и не заболел ли "звездной" болезнью, рассказывают его одноклассники, учителя и сам Леон Капба.

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