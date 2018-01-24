"Нападающий" танцор: футбол и танцы Леона Капба

Как проходят школьные будни полуфиналиста международного конкурса "Ты супер! Танцы" Леона Капба, чем он занимается, что в нем изменилось после проекта, и не заболел ли "звездной" болезнью, выясняли корреспонденты Sputnik Абхазия, побывавшие в Очамчырской школе-интернате, где продолжает учиться юный танцор.

Амра Амичба, Sputnik.

Тот, чье имя знают все

"Конечно, мы знаем Леона Капба. Он только что пошел завтракать, пойдемте, мы покажем дорогу", — деловито сказали второклассники Астамур Инапшба и Даниил Тужба, провожая корреспондента Sputnik в столовую интерната.

Сногсшибательный парфюм маленького Леона перебивал запах утренней каши в столовой. Найти его действительно оказалось несложно. А "фирменная" улыбка юного танцора как всегда выделяла его среди других.

"Его все любят, лучезарный мальчик. Хороший сам по себе. И неважно, умеет он танцевать или нет", — сказала повар, стоящая поблизости.

Словно подтверждая ее слова, мимо прошла группа детей, в центре которой был Леон. А старшеклассники Алхас Дуган-оглы из Бабушеры и Анри Кучуберия из Мыку признались, что поддерживали абхазского участника "Ты Супер! Танцы" и очень болели за него, ведь он воспитанник их школы-интерната.

"Лучший для нас!" — браво выдал Алхас.

Ученицы одиннадцатого класса Алена Кортава и Фериде Гамисония назвали Леона гордостью Абхазии.

"Всем показал красоту нашего национального танца, — уверена Алена. – Также болели в свое время за Леру Адлейба, которая победила в первом конкурсе "Ты супер!". Жаль, что уже не учится у нас, говорят, перевелась в сухумскую школу, чтобы удобно было посещать уроки вокала у педагога".

Восьмиклассник Леон Капба по возвращении из Москвы после проекта "Ты супер! Танцы" продолжает жить и учиться в Очамчырском интернате.

Русский акцент абхазского танцора

До начала первого урока успели пообщаться с одноклассниками Леона, которые утверждают, что он совсем не изменился. А при словах корреспондента Sputnik, не наблюдают ли у него признаков "звездной болезни", весь класс прыснул от смеха: никто даже не думал, что к Леону можно применить такое понятие.

"После того как он приехал, по-прежнему со всеми дружит", — серьезно заметила одноклассница Милена Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Капба и Софа Адлейба на уроке химии

По словам Софы Адлейба, которая сидит с Леоном за одном партой, он изменился только внешне, а внутренне остался таким же.

"У него изменился стиль. Более модный стал, — поделилась наблюдениями одноклассница Милана Квициния. — Леон хороший друг, дружелюбный, общительный, поддержит в любой момент. Если что-то не получается, он всегда рядом".

Арсоу Кутелия считает, что пять лет назад, когда Леон только пришел в интернат, он был чрезмерно стеснительным, а сейчас стал более открытым.

"Изменился голос у него. После Москвы изменился акцент, более мягким, русским стал, можно сказать. Но мы его на место вернем — на абхазском с ним разговариваем", — с улыбкой заверил Арсоу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арсоу Кутелия - одноклассник Леона Капба

Дея Амичба по секрету рассказала, что раньше Леон дергал за косички Леру Бобуа, а сейчас он стал серьезнее.

"Нравилась она ему", — вполголоса прошептала Дея.

Роман Ласурия заметил, что следил за проектом "Ты супер! Танцы" и кричал в голос "Лео, вперед!", когда шли трансляции его выступлений по телевидению.

"До финала не дошел, но он отличный танцор, очень! Ничего, я ему говорю, ты все равно душа Абхазии! Ты лучший танцор!" — вспоминает одноклассник Леона Капба.

Сложная химия

Первый урок по расписанию — химия. Учительница Имеда Торуа говорит, что пока Леон немного отстает по предмету.

"Химию начинают учить в восьмом классе, а он вернулся из Москвы к концу первого семестра и пропустил основы. Но мы с ним занимаемся. Он старательный", — сказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук На уроке химии

Ответить по теме урока "Озон и кислород" у Леона получается не сразу. На помощь приходит Софа, которая сидит с ним за первой партой в классе.

А к доске ему разрешили выйти с учебником, чтобы написать нужную формулу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Капба на уроке химии

Любимым предметом Леон назвал русскую литературу и подчеркнул, что в дальнейшем планирует поступить в университет, чтобы получить высшее образование, и продолжит, конечно же, танцевать.

Ностальгия по неабхазским танцам

Когда пришло время записать Леона, он сам со знанием дела закрепил "петличку" (маленький микрофон – ред.) на рубашку — навыки и приобретенный опыт во время съемок в международном проекте дают о себе знать.

"После проекта "Ты супер! Танцы" у меня почти каждый день концерты, выступления, приглашают на разные мероприятия – КВН, футбол, баскетбол и так далее, — рассказал Леон Капба. На КВНе, например, показал номер — вышел в образе Деда Мороза, но под новогодней формой я одевал национальный костюм. Потом снял форму Деда Мороза и станцевал абхазский танец".

© Sputnik / Томас Тхайцук Занятия танцами

С некоторой долей сожаления Леон признался, что ему не предлагают показать те танцы, которые специально для него поставили на проекте "Ты супер! Танцы".

"Из того, что танцевал на проекте, ничего еще не показывал в Абхазии, все просят станцевать только абхазский танец. Например, мне очень нравится танец в новом для меня стиле – контемп. И тот, который я исполнял в полуфинале под исполнение песни казаков. С удовольствием показал бы", — сказал тринадцатилетний танцор.

Кроме того, Леон солирует в Очамчырском районном взрослом ансамбле "Эрцаху".

"Я успеваю везде практически. По пятницам репетиции с трех часов до восьми, а то и девяти часов вечера. После занятий в интернате отец отводит меня в Дом культуры, где идут репетиции ансамбля "Эрцаху". Репетирую, потом приезжает отец и едем в деревню домой в Акуаскиа, где меня ждут бабушка, дядя, тетя. Бабушка готовит для меня мои любимые акуд-абыста (тушеная фасоль и мамалыга – ред.). С накрытым столом встречает бабушка любимого внука, которого не видела неделю", — улыбается Леон.

© Sputnik / Томас Тхайцук Брат Леона - Руслан Капба

А в детском ансамбле "Абжьыуаа" при Доме культуры с сентября занимается уже и младший брат Леона – 11-летний Руслан Капба.

"Я очень рад, что мой брат выступал в Москве и танцевал лучше всех. Когда ему аплодировали, я подрыгивал на диване от радости. Я тоже танцую, конечно, не так хорошо, как Леон, но научусь, как он, и тоже поеду в Москву", — уверен Руслан.

Он поделился, что его ансамбль едет в Москву на конкурс, но с ними он не сможет поехать.

"Форму не успел пошить папа. Еще успею поехать, позанимаюсь, лучше буду танцевать", — без капли сожаления сказал юный танцор.

На следующий год в интернате будет учиться и младшая сестра двух братьев Леона и Руслана — семилетняя Аннушка.

Футбол танцора

Физрук Очамчырской школы-интерната Валерий Шарипов заведует футбольной секцией. Леон лихо отбивал мяч даже у тренера, пасовал товарищам и забивал гол в ворота.

По словам физрука, Леону с равным успехом даются и футбол, и баскетбол, и танцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Капба во время тренировки

"Прыгучий, скоростной, везучий. Последнее даже важнее всего", — с улыбкой сказал Шарипов.

Участники секции входят в сборную команду Очамчыры, которая выступает в Чемпионате Абхазии.

"Подвел с танцами нас Лека, — признался физрук. — Он же замечательно играет и в футбол. В первом круге Чемпионата Абхазии по футболу забил два гола в мае, потом уехал в Москву на конкурс. Он еще участвует в секции баскетбола, когда есть хорошее мышление, так и получается! Он такой у нас — танцующий футболист".

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Капба во время тренировки

"Лека, пас!" — звучало с правого фланга, это одноклассник Леона Арсоу Кутелия, выхватив мяч у "противника", передал его другу, который находился в более выгодной позиции к воротам.

Кузница талантов

Школьные кружки танцев и пения директор Очамчырской школы-интерната Лора Микаа назвала кузницей талантов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Воспитанники Очамчырской школы-интерната

По ее словам, Министерство образования создает условия для открытия бесплатных кружков и секций, которые в дальнейшем позволяют раскрыть таланты детей.

"Если бы не было таких кружков при школах и интернатах, где бы услышали, как хорошо поет Лера Адлейба или танцует Леон Капба?" — задалась вопросом она.

Директор интерната заметила, что ей, человеку советской закалки, было удивительно наблюдать за проектом, который на сцене объединил бывшие республики Советского Союза.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Капба с директором Очамчырской школы-интерната Лорой Микаа

"Дружба, взаимовыручка – главная победа проекта, который собрал всех представителей постсоветского пространства, — отметила Лора Микаа. — Я хочу поблагодарить информационное агентство Sputnik, телеканал НТВ за такую совместную работу. За такой уникальный, социальный, правильный проект. Когда в первый раз предложили стать участником проекта, мы понимали грандиозность этого проекта, но мы даже представить себе не могли, каким он окажется успешным, счастливым для наших воспитанников. Лера Адлейба стал победительницей, и когда поступила заявка на второй проект "Ты супер! Танцы" после недолгих раздумий мы выбрали Леона Капба. Сомневались, потому что думали, бывает ли такое, что дважды подряд из одного интерната попали на такой проект, пройдя кастинг. Но к великому нашему изумлению, все случилось, и мы очень рады, что так ярко себя проявили наши дети. Мне кажется, они стали любимцами всей публики, которая смотрела проект. Леон для нас – победитель!".