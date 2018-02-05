Спасали и взрывали: как прошли учения МЧС в горах Абхазии

Вторые по счету двухдневные учения МЧС Абхазии в горах прошли 3 и 4 февраля.

Более 50 спасателей с использованием 20 единиц спецтехники в очередной раз демонстрируют свою подготовленность даже к самым неожиданным чрезвычайным ситуациям.

К учениям сотрудники МЧС Абхазии начали готовиться еще в пятницу 2 февраля, когда специальные спасательные подразделения вместе с техникой были дислоцированы в горы, на северный берег озера Рица.

Лесной массив и скалы, окутанные в снежный покров, и озеро. Именно на такой площадке сотрудники МЧС должны показать свои навыки.

Вдоль всего берега раскинули шатры и навесы, провели снежную тропу для лыжников и развели костры, возле которых в перерывах между учениями греются спасатели и журналисты.

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