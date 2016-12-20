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В Анкаре был убит посол России Андрей Карлов

Лавров: борьба с терроризмом должна быть беспощадной

© REUTERS/ /Umit Bektas
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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова стало очередным напоминанием всем, что борьба с терроризмом должна быть бескомпромиссной и беспощадной, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова стало очередным напоминанием всем, что борьба с терроризмом должна быть бескомпромиссной и беспощадной, передает РИА Новости.

"Мы признательны нашим иранским друзьям за проявление солидарности в связи с отвратительным террористическим актом, который унес жизнь российского посла в Турции Андрея Геннадьевича Карлова. Мы получаем слова соболезнований буквально от всех стран мира, от всех международных организаций, и мы чувствуем, что это варварское преступление напомнило всем лишний раз, если такое напоминание было нужно, что борьба с терроризмом должна быть бескомпромиссной и беспощадной", — сказал Лавров на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Вооруженное нападение на Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. В ходе мероприятия преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицирует произошедшее как теракт.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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