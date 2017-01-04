СУХУМ, 4 янв — Sputnik. В связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле турецкая полиция задержала 27 подозреваемых, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriet.

Операция прошла в среду утром в провинции Измир на западе Турции. По данным агентства Франс Пресс, среди арестованных члены трех семей, выходцев из Средней Азии и Сирии. Сообщается, что некоторые задержанные жили в одном доме в городе Конья в центральной части страны с предполагаемым исполнителем теракта.

Источник со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что террорист, скрываясь с места преступления, взял такси до уйгурского ресторана в районе Зейтинбурну, в который он зашел, чтобы занять денег и расплатиться за проезд. Хозяин ресторана заявил, что полиция задержала семерых работников заведения – уйгуров из китайского района Синьцзян.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта может быть уйгуром. По данным газеты Haberturk, он въехал в Турцию со своей семьей по поддельным документам. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти установили личность преступника.