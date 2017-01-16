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Указ об объявлении 17 января днем траура готовится в Киргизии

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Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (5)
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Указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим в крушении Boeing 747 под Бишкеком готовится в Киргизии.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В Киргизии готовится указ об объявлении вторника, 17 января, днем траура по погибшим в крушении Boeing 747 под Бишкеком, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы президента республики.

Грузовой Boeing 747-400 Turkish Airlines разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом разрушены 32 жилых дома. Boeing выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа были пять человек. Сообщается о 32 погибших.

"В ближайшее время будет подписан указ президента об объявлении в Киргизии 17 января днем траура по погибшим в крушении Boeing 747", — сообщил источник.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев ранее поручил расследовать крушение Boeing 747-400, разбившегося под Бишкеком, и оказать материальную помощь семьям погибших и раненых.

Темы:
Крушение Boeing 747-400 в Бишкеке (5)

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