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Гуманитарный коридор на севере Алеппо

Участие военных РФ в переговорах в Астане подтвердил источник

© Sputnik. Михаил Алаеддин
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Межсирийские переговоры в столице Казахстана Астане, как ожидается, начнутся в понедельник.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Представители Минобороны РФ примут участие в межсирийских переговорах в Астане, заявил РИА Новости источник в российской делегации.

Межсирийские переговоры в столице Казахстана Астане, как ожидается, начнутся в понедельник.

"Конечно, они будут участвовать, именно так и задумывалось", — сказал источник, отвечая на вопрос об участии представителей Минобороны РФ в переговорах.

"Перед нами стоит сложная задача перевезти через реку в одной лодке волка, козу и капусту. До этого были переговоры между политическими представителями, а переговоры между военными (представителями Сирии — ред.) происходят впервые", — заявил источник.

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