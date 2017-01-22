Участие военных РФ в переговорах в Астане подтвердил источник

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Представители Минобороны РФ примут участие в межсирийских переговорах в Астане, заявил РИА Новости источник в российской делегации.

Межсирийские переговоры в столице Казахстана Астане, как ожидается, начнутся в понедельник.

"Конечно, они будут участвовать, именно так и задумывалось", — сказал источник, отвечая на вопрос об участии представителей Минобороны РФ в переговорах.

"Перед нами стоит сложная задача перевезти через реку в одной лодке волка, козу и капусту. До этого были переговоры между политическими представителями, а переговоры между военными (представителями Сирии — ред.) происходят впервые", — заявил источник.