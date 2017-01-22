Медведев: России не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. Режимом санкций должны воспользоваться российские аграрии, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

"А наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами", — сказал премьер, выступая на съезде "Единой России".

Он отметил, что в прошлом году страна собрала рекордный урожай зерновых — 119 миллионов тонн, а общий рост в сельском хозяйстве за 2016 год, по предварительным данным, составил 3%.

"Надо поддерживать наиболее перспективные отрасли экономики, которые уверенно растут даже в таких непростых условиях", — сказал он.

Ранее в рамках дискуссии на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок. И министрам стоит исходить из того, что контрсанкции будут отменены в будущем. При этом он отметил, что контрсанкции России в определенной части изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения их через торговые сети. Однако есть риск того, что все игроки на рыке продовольствия в стране привыкнут к действующим ограничениям, что может привести к негативным последствиям.