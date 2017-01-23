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Мечеть Нур Астана в Астане, где проходят мирные переговоры по ситуации в Сирии

Астана готова к длительным переговорам по Сирии

© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV
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Продолжительность переговоров по Сирии в Астане предсказать сложно, казахстанская сторона закладывает на них весь вторник, заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что продолжительность переговоров по Сирии в Астане предсказать сложно, казахстанская сторона закладывает на них весь вторник, передает РИА Новости.

"(Продолжительность) будет зависеть от того, как переговоры пойдут. Мы изначально закладывали до конца дня завтрашнего. Если они завершатся раньше, то мы готовы завершить их раньше и организовать пресс-конференцию, когда она будет готова", — сказал он.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 23-24 января.

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