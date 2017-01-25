Встреча в Астане станет переломным моментом для САР, считают в Анкаре

СУХУМ, 25 янв — Sputnik. Переломным моментом для будущего страны могут стать переговоры по политическому урегулированию в Сирии, прошедшие в Астане, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV Астана готова к длительным переговорам по Сирии

"Стороны конфликта обсудили пути укрепления режима перемирия и его распространения на всю территорию Сирии. Встреча имела большое значение с точки зрения повышения доверия сторон. Надеемся, что итоги обсуждений в Астане внесут вклад в "женевский процесс" и станут переломным моментом для будущего Сирии", — заявил Чавушоглу журналистам в Мозамбике, где он сопровождает президента Турции Тайипа Эрдогана, находящегося в этой стране с визитом.

Министр прокомментировал текст совместной декларации по Сирии, принятой Турцией, Россией и Ираном в Астане. "В декларации был сделан акцент на суверенитете и территориальной целостности Сирии. Это очень важный момент, который поддерживает Анкара. Лучшее решение для Сирии – политическое, а не военное. Об этом Турция четко заявила и на обсуждениях в Казахстане", — отметил Чавушоглу.

Он также отметил значимость трехстороннего механизма мониторинга режима прекращения огня в Сирии. "Обеспечение перемирия очень важно. Мы ранее создали двусторонний механизм с Россией и сформировали два центра — в Анкаре и Москве. Посредством этих центров отслеживается соблюдение режима перемирия, а стороны, нарушающие перемирия, получают предупреждения от стран-гарантов", — напомнил Чавушоглу.

По его словам, теперь же создан новый, трехсторонний механизм, что также очень значимо, потому что роль Ирана в предотвращении эскалации противостояния в Сирии безусловна. "Наряду с подконтрольными Дамаску формированиями, в Сирии действуют различные отряды, поддерживающие режим Башара Асада. Большинство из них, в том числе "Хезболла", поддерживаются Тегераном. Именно эти силы зачастую и являются виновниками нарушений перемирия в Сирии. Поэтому участие Тегерана в укреплении режима прекращения огня очень важно", — сказал министр.

Чавушоглу добавил, что переговоры по Сирии будут продолжены 8 февраля в Женеве под эгидой ООН.