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Ла-ла Ленд

"Ла-ла Ленд" завоевал награду гильдии продюсеров США

Paul Drinkwater/Courtesy of NBC/Handout
В мире
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Мюзикл "Ла-ла Ленд", претендующий на "Оскар" в 14 категориях, завоевал главную награду Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Главную награду Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards завоевал мюзикл "Ла-ла Ленд", претендующий на "Оскар" в 14 категориях, передает РИА Новости.

Ла-Ла Ленд
REUTERS/Danny Moloshok/File Photo
"Ла-ла Ленд", или песня города ангелов

Церемония вручения наград, которую считают показателем настроений предстоящей в феврале церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар", прошла в субботу вечером в Беверли Хиллс в Калифорнии.

Члены гильдии выбирали победителя из 10 картин, конкуренцию "Ла-ла Ленд" составили "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести" и "Любой ценой".

"Ла-ла Ленд" Дэмьена Шазелла представлена на "Оскар" в 14 категориях, в том числе "лучшая картина", режиссура и ведущие актерские работы. До этого картина завоевала премию "Золотой глобус" в категории "мюзикл/комедия".

Награду продюсеров в категории лучший анимационный фильм получил "Зверополис". Лучшей документальной работой продюсеры посчитали "О.Джей: сделано в Америке".

Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990 года, гильдия отмечает как работы в кино, так и продюсерские достижения на киноэкране.

Кадр из фильма Ла-ла-Ленд
© Фото: предоставлено Central Partnership
Кадр из фильма "Ла-ла-Ленд"

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