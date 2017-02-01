Финалисты шоу "Ты супер!" могут попасть на "Детское Евровидение"

СУХУМ, 1 фев — Sputnik. Беспрецедентный вокальный конкурс "Ты супер!", совместный проект телекомпании НТВ и международного информационного агентства Sputnik, начнется 11 февраля. Новый проект даст шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и пробиться на большую сцену. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн уверен, что участие в конкурсе станет путевкой в жизнь для молодых дарований: "Ты супер!" — это совершенно нетипичный для НТВ проект, который продолжает череду изменений, происходящих в эфире телеканала.

Мы понимаем, что в наших силах помочь детям, которые до этого момента не имели возможности показать свой талант большой аудитории".

Вайнштейн пообещал, что сотрудничество с молодыми талантами не закончится на этом проекте. Известно, что в состав жюри вошел один из самых влиятельных музыкальных продюсеров мирового уровня – Игорь Крутой. На его счету продюсирование таких крупных музыкальных шоу, как "Новая Волна", "Песня года" и других. Для юных талантов Крутой не только станет строгим судьей, но и добрым волшебником. Так, финалисты шоу "Ты супер!" примут участие в отборочных турах международных вокальных конкурсов "Новая волна" и "Детское Евровидение". Еще одним подарком для ребят станут роли в новом мюзикле "Республика ШКИД", который выйдет в эфире НТВ.

До премьеры "Ты супер!" остались считанные дни. Каждый день вокалистов расписан по минутам. Первым испытанием для них станет прослушивание перед членами жюри, гостями в студии и миллионами телезрителей по всей стране. Сейчас они — никому неизвестные мальчишки и девчонки, но скоро о них заговорит не только вся Россия, но и страны постсоветского пространства.

Премьера музыкального шоу "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00.



