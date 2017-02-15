Филипп Киркоров нашел на шоу "Ты супер!" преемника

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. В переливающемся пиджаке и со стильной укладкой, как король российской поп-сцены Филипп Киркоров на шоу "Ты супер!" выступил Дэниел Чижевский из Казани.

Когда к 16-летнему конкурсанту вышел сам Филипп Бедросович, прежде уверенный в себе парень немного растерялся, а Киркоров поспешил поддержать конкурсанта словами.

"Артист должен быть нарциссом! А как иначе? Сам себя не полюбишь – никто не полюбит!", – сказал он.

Когда воодушевленный вокалист и его кумир исполнили вместе хит из репертуара Киркорова, всем стало очевидно, скоро у Народного артиста может появиться достойная замена.

Останется ли в шоу "Ты супер!" новый поп-король, узнаем 18 февраля в 20:00 на НТВ.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечные детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.