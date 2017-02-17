Второй выпуск проекта "Ты супер!" выйдет в субботу 18 февраля

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Новый выпуск музыкального шоу "Ты супер!" на НТВ — уже в эту субботу 18 февраля, в 20:00.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер! " для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

На конкурс было подано 1500 заявок юных певцов – подопечных детских домов, школ-интернатов, а также приемных детей. Только около сотни конкурсантов смогли попасть на отборочный тур в Москву.

Премьера проекта "Ты супер!" прошла 11 февраля на канале НТВ. В первый день отборочного тура выступили 11 участников, но пройти в следующий тур смогли девять.

Абхазию на этом проекте будет представлять 11-летняя Валерия Адлейба.

"Ты супер!" – совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечных детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



