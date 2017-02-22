Соглашение на девять мест в "Союзах" могут подписать в марте

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Соглашение на девять мест в российских кораблях "Союз" для возобновления полётов космических туристов на МКС до 2021 года планируется подписать в марте 2017 года с одной из зарубежных компаний, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

"Возможно возобновление программы туристических полётов в космос на "Союзах". Думаю, что в ближайшее время мы заключим контракт с одной из компаний на предоставление туристических услуг. При этом мы не замыкаемся на американской Space Adventures, есть и другие предложения. В частности, с одной из таких компаний мы в марте 2017 года готовы подписать соглашение на девять "туристических" кресел в "Союзах" для полётов на МКС, которое предполагается реализовать до 2021 года", — отметил Солнцев.

Пока подбором потенциальных кандидатов на туристические полеты в космос с 2001 года эксклюзивно занималась компания Space Adventures. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" в 2001 году.

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Вторым космическим туристом был бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года (полет завершился 5 мая). Третий космический турист — американский мультимиллионер Грегори Олсен (Gregory Olsen) — побывал на МКС 1-11 октября 2005 года.

Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари (Anousheh Ansari), побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Она стала дублером японского космического туриста Дайсукэ Эномото, который не был допущен к полету по состоянию здоровья. Шаттлворт, Олсен и Ансари заплатили за полеты около 20 миллионов долларов каждый.

Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft американец венгерского происхождения Чарльз Симони (Charles Simonyi), побывавший на МКС дважды. Первый полет он совершил в составе 15-й экспедиции 7-21 апреля 2007 года. За полет Симони заплатил больше своих предшественников — 25 миллионов долларов. Второй раз он летал с 26 марта по 8 апреля 2009 года в составе 16-й экспедиции посещения. Стоимость его повторного полета из-за инфляции и удорожания стоимости услуг возросла до 35 миллионов долларов.

Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот (Richard Garriott). Полет проходил с 12 по 24 октября 2008 года. За путешествие в космос Гэрриот заплатил около 30 миллионов долларов.

Седьмым космическим туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil (Цирк Солнца) канадец Ги Лалиберте (Guy Laliberté), совершивший полет 30 сентября —11 октября 2009 года. По неофициальной информации, он заплатил за свой полет около 35 миллионов долларов.