В ближайшее время подпишут мировое соглашение с Boeing по "Морскому старту"

СУХУМ, 22 фев — Sputnik. Подписание "мирового соглашения" с американской компанией Boeing по урегулированию спорных вопросов, возникавших в ходе многолетней работы по проекту "Морской старт" ещё до его продажи российской S7 Group, ожидается в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

© Sputnik. Марина Лысцева ТАСС/POOL Байконур не окажется на скамейке запасных

Ранее сообщалось, что контракт NASA с компанией Boeing будет заключен в течение месяца. Долг в размере 330 миллионов долларов перед Boeing РКК "Энергия" планирует погасить в течение двух с небольшим лет.

"В скором времени ожидается окончательное подписание документов, выходящих в "мировое соглашение". Группа S7 прямого участия в подготовке и исполнении "мирового соглашения" не принимает, и никаких выплат производить не будет, это взаимоотношения РКК "Энергия" и Boeing. И РКК "Энергия" очень благодарна госкорпорации "Роскосмос" в связи с этим за возможность предоставить определённое количество мест в кораблях "Союз" нашим партнёрам", — отметил Владимир Солнцев.

По его словам, реализация мест на "Союзах" — только часть многоплановых отношений с Boeing.

РКК "Энергия" и компания Boeing — партнеры по целому ряду программ в области пилотируемой космонавтики. Обе компании являются головными предприятиями, соответственно, по российскому и американскому сегментам МКС. РКК "Энергия" разрабатывает новый пилотируемый корабль "Федерация", компания "Боинг" – Starliner CST-100.



