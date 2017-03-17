Конкурсанты "Ты супер!" работали и пели на радио Sputnik

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Двое участников музыкального шоу "Ты супер!", которые планируют связать свою жизнь с журналистикой, стали ведущими эфира из студии Sputnik — Радиорубки Левитана, сообщила пресс-служба Sputnik.

© Sputnik. Анастасия Кравченя, Владислав Лоскутов и обозреватель радиовещания Sputnik на русском языке Алексей Красильников

В своем первом радиоэфире шестнадцатилетняя Анастасия Кравченя из Беларуси и семнадцатилетний Владислав Лоскутов из Казахстана смогли прочесть фрагменты исторических сводок Юрия Левитана и попробовать себя в роли дикторов, объявлявших о первом полете человека в космос.

Юные вокалисты поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе "Ты супер!", рассказали о том, что помогает им добиваться успеха и чем их привлекает журналистика будущего.

"Sputnik теперь ассоциируется у меня со словом "друзья". Работа журналиста – это здорово. Мне нравится ритм этой работы, здорово узнавать что-то новое и делиться этим с людьми", – сказала Анастасия Кравченя.

В рамках экскурсии руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко рассказывал об основах редакционной работы и специфике современной журналистики. Sputnik дал почувствовать себя журналистами, отметил другой конкурсант Владислав Лоскутов.

© Sputnik. Руководитель Sputnik в странах СНГ и Балтии Андрей Благодыренко и Анастасия Кравченя

"Мы уже поработали радиоведущими. Сегодня в эфире Sputnik мы смогли спеть гимн "Ты супер!" И это – замечательно!" – добавил Лоскутов.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

© Sputnik. Анастасия Кравченя на радио Sputnik

Абхазию на этом проекте представляет одиннадцатилетняя Валерия Адлейба, которая уже успешно прошла во второй тур.

Очередной, шестой выпуск первого отборочного тура можно будет увидеть в эту субботу 18 марта в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ.



