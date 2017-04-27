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Митинги протеста против обоих кандидатов в президенты Франции в париже

Парижские учащиеся протестуют против обоих кандидатов в президенты

© AFP/ Lionel BONAVENTURE
В мире
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Полиция, сопровождающая несогласованное шествие школьников против обоих кандидатов в президенты Франции, применила слезоточивый газ для усмирения толпы.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik.  Слезоточивый газ для усмирения толпы применила полиция, сопровождающая несогласованное шествие школьников и лицеистов против обоих кандидатов в президенты Франции, передает РИА Новости.

В ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор, стражи порядка, по обыкновению, распылили в толпу слезоточивый газ.

По меньшей мере несколько сотен школьников вышли в четверг в Париже на марш против обоих кандидатов в президенты Франции — экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Акции протеста учащихся начались во французской столице утром в четверг, когда полностью или частично заблокированными оказались несколько учебных заведений. Молодые люди выступают под лозунгом "Ни Ле Пен, ни Макрон".

Потом молодежь стала подтягиваться на площадь Республики, откуда толпа двинулась в сторону площади Бастилии. В ходе шествия некоторые молодые люди разбивают витрины магазинов и поджигают дымовые шашки.

Марш не был согласован со властями города.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

 



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