Хибла Герзмава в Кремле: очень трудный зал

Sputnik, Лев Рыжков

В ритме самбы и боссановы

В этом году Хибла Герзмава успела покорить самый знаменитый оперный театр мира – миланский "Ла-Скала", расторгнуть контракт с нью-йоркским театром "Метрополитен-опера". Впереди у певицы выступление в зале Большого Кремлевского Дворца.

"Это очень трудный зал, — призналась Хибла Герзмава. – Я буду петь в микрофон. И это – отдельная трудная работа, потому что в микрофон надо петь чуть-чуть по-другому".

В Кремле 24 мая певица представит новую программу "Два портрета", в которой ее талант предстанет, как минимум, с двух сторон. Первая – это исполнение классических оперных партий. Вторая – совершенно новая джазовая программа с оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жилина.

© Sputnik. Илона Хварцкия Хибла Герзмава исполнит в Кремле абхазские песни

Но будет представлена и третья грань таланта Хиблы: это исполнение абхазских народных песен.

"Так как я – чистокровная абхазка, народная музыка присутствовала и присутствует в моих программах, — рассказала Хибла Герзмава корреспонденту Sputnik. — Особенно в камерных концертах, в которых мы работаем с моей пианисткой Катей Ганелиной, они обязательно есть. Народные песни – испокон веков в моей крови. У нас в семье и в роду все пели. И я воспитана на многоголосии. Было бы неестественно, если бы я не спела в этом концерте что-то абхазское".

Примечательны обработки песен. Одна из них будет аранжирована в стиле боссановы или даже самбы.

"Роскошные, потрясающие, светлые, с чувством юмора, с невероятной любовью – эти песни сотканы из любви, — сказала Хибла Герзмава. — А главное, я думаю, что слушателям понравится абхазский язык в боссанове и самбе".

Родом из детства

Любовь к джазу, которую Хибла в этом году впервые продемонстрирует для самой широкой публики – тоже родом из босоногого абхазского детства.

"Я была совсем маленькой девчонкой, когда впервые услышала джаз, — рассказала Хибла Герзмава. – Я на этой музыке выросла. Это было в Пицунде, у моря. Там стоит потрясающий храм IX века. А я родилась в трех минутах ходьбы от этого храма, на первом этаже пицундской больницы. И там проводился потрясающий фестиваль "Ночные серенады". Туда приезжали великие музыканты. Я очень благодарна Господу за то, что я родилась в Пицунде – потрясающем месте, где была разная изумительная музыка. Я могла прибежать в храм босиком, вечером. У нас была такая тетя Клава. Если не было места, а она знала, что Хиблочка прибежит в зал, она оставляла мне место у колонны. И я стояла там и слушала концерты. Это же счастье!"

Оказывается, под влиянием джаза Хибла Герзмава первоначально совсем не мечтала о карьере певицы. Она окончила музыкальную школу, потом музыкальное училище именно по классу фортепиано. А запела она, как признается сама, только в 17 лет, после смерти матери.

Я просто пропитана джазом, — призналась певица. — Когда есть храм в душе, тогда, наверное, и рождается какая-то музыка. Ты ею живешь, и ее хочется петь".

В джазовой части концерта в Кремле примут участие друзья Хиблы Герзмавы – Лариса Долина и Лайма Вайкуле.

Проездом из Кремля в Париж

По признанию певицы, у нее катастрофически нет свободного времени, а все ее концерты расписаны на пять лет вперед. После концерта в Кремле, у нее состоится выступление в лондонском Ковент-Гардене, потом Париж, Рим, Цюрих, Милан, Дрезден, Мадрид. Однако даже в этом напряженнейшем и ответственнейшем гастрольном графике всегда найдется место и время для родной Абхазии.

© Sputnik. Iliya Pitalev Что ты знаешь об опере в Абхазии?

6 августа в Сухуме состоится заключительный концерт ежегодного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".

"В этом году нашему фестивалю исполняется 16 лет, — сказала Хибла Герзмава. — И как обычно я привожу туда друзей. В этом году поедет Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев. Приедет оркестр "Музыка вива". Мы много лет дружим с этим оркестром. Они были первым оркестром, который когда-то приехал в Пицунду. И я хотела специально привезти их именно в этом году".

Местом проведения станет сцена Абхазского драматического театра.

"Я думаю, мы не будем делать в этом году так, как в прошлом, когда мы привезли театр Станиславского и Немировича-Данченко со спектаклем "Медея", — рассказала Хибла. — Царица Медея, видимо, все-таки разозлила богов. И небо не дало нам доиграть второй и третий акт спектакля, так что мы перенесли все это в драматический театр. Был дичайший потоп. И такой ливень, что нам смыло все декорации, все они были в воде".

Певица счастлива, что фестиваль живет, растет и географически расширяется. Фестивальные концерты проводятся на лучших сценах Германии, Москвы и даже Америки.

"Слава Богу, что есть друзья и единомышленники! – сказала Хибла Герзмава. – Благодаря их усилиям мы живем и процветаем".



