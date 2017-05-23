После теракта экскурсии в Манчестер не отменяются

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Экскурсии в Манчестер после теракта пока не отменяются, город посещают в основном индивидуальные туристы, увлеченные футболом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. Согласно информации полиции, 22 человека погибли, как сообщается, среди них есть дети, более 50 человек получили ранения.

"Манчестер посещают в основном индивидуальные туристы, увлеченные футболом, сообщают туроператоры. Ближайшие заезды в город должны произойти через несколько дней, планы не отменяются", — говорится в сообщении.

"Опрошенные "Вестником АТОР" туроператоры сообщили, что организованных туристов в Манчестере практически нет", — добавили в АТОР.