Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве начнется 10 июля

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН начнется 10 июля, об этом говорится в заявлении офиса спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, распространенном в субботу, передает РИА Новости.

"Спецпосланник ООН по Сирии хочет объявить, что он проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники должны приехать к 9 июля, раунд должен начаться 10 июля. Он также намерен провести новые раунды переговоров в августе и сентябре", — говорится в документе.

В офисе отметили, что приглашения будут разосланы тем участникам, которые упомянуты в резолюции СБ ООН 2254.

В дополнение к основным сессиям межсирийских переговоров спецпосланник ООН намерен продолжить встречи экспертов по обсуждению вопросов конституции, о создании которых была достигнута договоренность в ходе "Женевы-6".