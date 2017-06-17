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Дворец Нации. Женева.

Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве начнется 10 июля

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В Женеве 10 июля начнется седьмой раунд межсирийских переговоров, участники дискуссии должны подъехать к 9 июля.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН начнется 10 июля, об этом говорится в заявлении офиса спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, распространенном в субботу, передает РИА Новости.

"Спецпосланник ООН по Сирии хочет объявить, что он проведет седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве. Участники должны приехать к 9 июля, раунд должен начаться 10 июля. Он также намерен провести новые раунды переговоров в августе и сентябре", — говорится в документе.

В офисе отметили, что приглашения будут разосланы тем участникам, которые упомянуты в резолюции СБ ООН 2254.

В дополнение к основным сессиям межсирийских переговоров спецпосланник ООН намерен продолжить встречи экспертов по обсуждению вопросов конституции, о создании которых была достигнута договоренность в ходе "Женевы-6".



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