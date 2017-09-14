Стали известны столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Столицы Олимпиад были определены не в результате голосования, а после подписания соглашения тремя сторонами: МОК и национальными олимпийскими комитетами Франции и США.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Хозяева летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов были объявлены в среду на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Контракты на проведение летних Олимпиад подписали представители Парижа и Лос-Анджелеса соответственно. Эти города были единственными кандидатами на проведение Игр.

В июле текущего года Мок принял решение, что Париж и Лос-Анджелес не будут участвовать в голосовании, и что каждый город получит по Олимпиаде.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил признательность МОК за решение о проведении летней Олимпиады 2024 года в Париже. Французская столица уже дважды принимала летние Олимпийские игры — в 1900 и 1924 годах.

Лос-Анджелес официально выдвинул заявку на проведение Игр-2028 в конце июля. В августе городской совет единогласно одобрил решение принять Олимпийские игры.