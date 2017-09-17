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Тайфун "Талим" обрушился на Японию: отменено около 600 авиарейсов

© Sputnik. Саид Царнаев
В мире
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Ожидается, что в начале недели в префектуре Кагосима может выпасть до 350 миллиметров осадков в течение суток.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Японские авиакомпании были вынуждены отменить порядка 600 авиарейсов из-за нашествия на южную часть страны тайфуна "Талим", передает Sputnik Беларусь со ссылкой на японские СМИ.

Природная стихия, получившая порядковый номер 18, движется по южной префектуре Кагосима в направлении северо-востока страны, сила ветра в регионе составляет 30 метров в секунду с порывами до 45.

Львы в Уссурийском зоопарке. Архивное фото.
© Фото: пресс-служба Уссурийского зоопарка
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В результате 10 авиакомпаний, среди которых крупнейшие в Японии Japan Airlines и All Nippon Airways отменили сотни как внутренних, так и международных авиарейсов. Пассажиров призывают следить за расписанием, так как прогнозируется увеличение отмененных рейсов.

Синоптики отмечают, что в понедельник 18 сентября в регионах, где пройдет тайфун, может выпасть до 350 миллиметров осадков за сутки, также возможны сходы оползней. Местных жителей призывают временно воздержаться от выхода в море.

Тайфун Талим в японском городе Миякодзима
© REUTERS/ Social Media/Yasumi Yamamoto
Тайфун "Талим" в японском городе Миякодзима

Ранее "Талим" обрушился на восточные китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян. Местные власти эвакуировали более 200 тысяч жителей провинций.




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