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Запуск баллистической ракеты Hwasong-12 в КНДР

МИД КНДР пригрозил сбивать американские самолеты

© REUTERS/ KCNA
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Пхеньян также заявил, что будут рассмотрены все варианты ответных действий на поступки Дональда Трампа.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. КНДР может сбивать американские боевые самолеты даже вне северокорейского воздушного пространства, заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо, сообщает РИА Новости.

"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — заявил министр журналистам в Нью-Йорке.​

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". Он также заявил, что Трамп превратил Белый дом в "шумный рынок", и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын в ответ пригрозил "укротить Трампа огнем".

В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР. США на прошлой неделе также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.




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