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Мужчина на фоне баннеров в поддержку референдума в Курдистане

Более трех миллионов человек участвовали в референдуме о судьбе Курдистана

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani
В мире
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Результаты будут оглашены в четверг, пока обработано только порядка 9% голосов, из которых 93,29% - за независимость автономного региона от Ирака.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Около 3,3 миллиона избирателей приняли участие в референдуме о независимости Курдистана, передает РИА Новости со ссылкой на Высшую независимую комиссию по референдуму и выборам.

В городе Эрбиль в иракском Курдистане
© Sputnik. РИА Новости
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По состоянию на утро вторника подсчитано чуть более 282 тысяч голосов (около 9% бюллетеней — Sputnik) из них за независимость — 93,29%.

"Подсчитано 282 тысячи 17 голосов. За независимость проголосовали 93,29% избирателей, против — 6,71%", — цитирует агентство слова председателя комиссии. Отмечается, что официальные итоги референдума будут оглашены в четверг.

Референдум, на котором жители автономного Курдистана должны были принять решение об отделении от Ирака, прошел в минувшее воскресенье. Всего в нем могли участвовать 5,2 миллиона человек.

Против референдума выступили не только официальный Багдад, но и США, а также ООН. Ирак и Турция начали совместные учения в приграничном регионе. Также парламент Ирака проголосовал за увольнение всех курдских чиновников, которые участвовали в референдуме.




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