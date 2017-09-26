Принц Гарри познакомил королеву со своей американской девушкой

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Во время визита в замок Балморал в Шотландии принц Гарри познакомил свою девушку с Елизаветой II. Общественность восприняла это событие как намек на помолвку и скорую свадьбу, сообщает Sputnik Беларусь.

Также накануне влюбленные вышли вдвоем в свет на открытии "Игр непокоренных", где, к слову, принц успел пообщаться с первой леди США Меланьей Трамп.

Напомним, 33-летнего Гарри и 36-летнюю Меган связывают теплые отношения уже почти год. Эту информацию о внуке британской королевы и американской актрисе подтвердил Кенсингтонский дворец в ноябре прошлого года. После официального заявления СМИ принялись так активно распространять информацию о влюбленных, что Гарри был вынужден просить прекратить преследовать девушку и ее родных.

© REUTERS/ Mark Blinch Принц Гарри и его американская девушка Меган Маркл

В отличие от старшего брата, Гарри представил свою пассию ее величеству гораздо раньше, Уильям же встречался с Кейт пять лет до того, как показал ее королевской семье.

Не так давно также стало известно, что экс-супруг Меган Маркл, продюсер Тревор Энгельсон, с которым фотомодель до свадьбы встречалась семь лет, а спустя почти три года после свадьбы рассталась, работает над картиной по мотивам новых отношений бывшей жены.