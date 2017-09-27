Джеймс Кэмерон приступил к съемке фильма-продолжения "Аватара"

Вторая часть "Аватара" выйдет на широкий экран в рождественскую неделю 2020 года.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Известный голливудский кинорежиссер Джеймс Кэмерон начал съемки продолжений фильма "Аватар", сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на издание Deadline.

Планируется, что будет снято четыре сиквела, тогда как ранее речь шла о трех фильмах. Такое решение было принято, так как продолжение "Аватара" в итоге не укладывается в рамки трилогии.

Все четыре картины будут снимать одновременно, а их общий бюджет составит более миллиарда долларов США.

Вторая часть "Аватара" выйдет на широкий экран в рождественскую неделю 2020 года. Последующие премьеры запланированы на 2021, 2024 и 2025-й годы.

Первый фантастический фильм "Аватар" Кэмерона, снятый в Новой Зеландии, вышел в прокат в 2009 году. Картина получила три премии "Оскар" и два "Золотых глобуса". Общая сумма сборов по всему миру составила рекордные на тот момент 2,8 миллиарда долларов.