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На севере Калифорнии бушуют лесные пожары

Пожары в США: более 100 человек пострадало, есть пропавшие без вести

© REUTERS/ Mike Blake
В мире
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Волна природных пожаров накрыла Калифорнию: в штате объявлено чрезвычайное положение, эвакуированы тысячи человек.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Более 100 человек пострадало в результате природных пожаров в американском штате Калифорния, пишут мировые СМИ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

На данный момент сообщается о десяти погибших и более 100 пострадавших. Состояние 12 человек оценивается как критическое, остальным оказывается помощь из-за отравления дымом.

По данным американских СМИ, в результате пожаров разрушено более 1,5 тысяч жилых и промышленных зданий, более 20 тысяч человек покинули свои дома, есть пропавшие без вести.

Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в нескольких округах. Власти называют пожары "беспрецедентным" случаем. Проводится в Калифорнии и массовая эвакуация из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек. 

По мнению специалистов, пожары вызваны теплыми ветрами и сухой землей. Издание Wall Street Journal назвало пожары на севере Калифорнии "самыми разрушительными в недавней истории штата".

 




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