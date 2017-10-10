Пожары в США: более 100 человек пострадало, есть пропавшие без вести

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Более 100 человек пострадало в результате природных пожаров в американском штате Калифорния, пишут мировые СМИ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

На данный момент сообщается о десяти погибших и более 100 пострадавших. Состояние 12 человек оценивается как критическое, остальным оказывается помощь из-за отравления дымом.

По данным американских СМИ, в результате пожаров разрушено более 1,5 тысяч жилых и промышленных зданий, более 20 тысяч человек покинули свои дома, есть пропавшие без вести.

Губернатор штата объявил чрезвычайное положение в нескольких округах. Власти называют пожары "беспрецедентным" случаем. Проводится в Калифорнии и массовая эвакуация из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек.

По мнению специалистов, пожары вызваны теплыми ветрами и сухой землей. Издание Wall Street Journal назвало пожары на севере Калифорнии "самыми разрушительными в недавней истории штата".