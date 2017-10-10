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Истцы, которые подали в суд на TEPCO и японское правительство, демонстрируют плакаты перед окружным судом Фукусимы в Фукусиме, Япония

Названы виновные в трагедии на АЭС "Фукусима"

© REUTERS/ Mandatory credit Kyodo
В мире
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Суд обязал правительство и оператора пострадавшей АЭС "Фукусима" компенсировать моральный ущерб пострадавшим от атомной аварии

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Окружной суд в японской префектуре Фукусима во вторник признал правительство Японии и компанию-оператора АЭС "Фукусима-1" TEPCO ответственными за аварию на атомной станции, произошедшей в 2011 году, сообщает японский телеканал NHK.

Суд вынес решение по групповому иску, поданному в 2013 году от лица почти 3800 истцов.

Суд признал, что чиновники не выполнили свои прямые служебные обязанности, что привело к аварии на АЭС, а также не провели своевременное оповещение местных жителей о цунами и необходимости эвакуации.

Сумма компенсации составит около 4,4 миллиона долларов приблизительно 2900 истцам.

В марте текущего года окружной суд города Маэбаси впервые признал власти и компанию TEPCO ответственными за аварию на АЭС. В сентябре окружной суд японского города Тиба постановил, что ответственность за аварию лежит на TEPCO, и потребовал выплат компенсаций на сумму в 3,3 миллиона долларов для примерно 12 тысяч человек, подававших иски.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9,1 балла, которое вызвало цунамис высотой волны более 40 метров. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По официальным данным, погибли почти 16 тысяч человек, еще 2,5 тысяч человек до сих пор числятся пропавшими без вести.




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