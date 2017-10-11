Испания пригрозила Каталонии приостановлением самоуправления

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Правительство Испании предупредило властей Каталонии о том, что может задействовать 155 статью конституции, согласно которой возможно приостановление самоуправления автономного сообщества, сказал премьер-министр страны Мариано Рахой, сообщает РИА Новости.

"Правительство потребует от Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость", — заявил премьер.

По его словам, "это требование необходимо для введения в действие 155 статьи конституции", которая позволяет частично лишить Каталонию самоуправления. "Тем самым мы хотим придать уверенности гражданам", — добавил он.

© Sputnik. Мария Сибирякова Глава Каталонии подписал Декларацию о независимости, которая не имеет силы

"Ответ, который даст глава женералитета, будет определять решения, которые примет правительство в ближайшие дни", — добавил Рахой.

Он отметил, что у главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона есть возможность ответить на разные призывы "для восстановления законности". "Если Пучдемон уважает законность, будет положен конец периоду незаконности и нестабильности. Этого все ждут, чтобы положить конец ситуации, которую переживает Каталония", — добавил глава испанского кабмина.

Выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

Референдум 1 октября не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.