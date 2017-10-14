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Президент РФ Владимир Путин, архивное фото

Президент РФ примет участие в открытии ВФМС

© Sputnik. Михаил Климентьев
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Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (7)
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В составе абхазской делегации, которая отправилась на фестиваль в Сочи, около 50 человек. Абхазская делегация представлена молодыми специалистами из разных сфер деятельности.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин примет участие в открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщили в пресс-службе российского президента.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Sputnik. Анжелика Бения
Участникам ВФМС подарили смартфоны специальной серии

"15 октября в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая состоится в Ледовом дворце "Большой", а также пообщается с участниками мероприятия", — говорится в сообщении.

Россия в третий раз принимает этот фестиваль. Предполагается, что основные мероприятия соберут в Сочи около 20 тысяч молодых людей более чем из 180 стран мира.

Абхазских делегатов уже аккредитовали. Им выдали бейджи и ярко-желтую фестивальную форму.

Несмотря на то, что фестиваль в Сочи официально еще не стартовал, участники из Абхазии уже активно знакомят иностранцев с историей и культурой своей страны, организовывая неформальные дискуссионные площадки.

Фото с места события
© Sputnik.
Абхазская делегация прибыла в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Молодой режиссер Даут Логуа признался, что до прибытия на фестиваль не представлял себе, каких масштабов будет событие, в которое он будет вовлечен.

"Информация о фестивале была немного размыта. Так как у меня уже был опыт работы с иностранцами в команде, мне стало интересно, когда сообщили, что на форум стекутся молодые специалисты из разных сфер. Участвую я из любопытства. Мне интересна секция творчество, конкретнее кино. Не представляю пока, что в этой секции будет происходить. Жду с нетерпением программу", — сказал Логуа.

Активная молодежь Абхазии уже успела познакомиться с делегатами из России, Ирака, Индии, Португалии, Зимбабве. Каждый вечер участники устраивают батлы танцев и песен. Заинтересованные культурой неизвестной им страны, иностранцы пытаются запомнить приветствие абхазов (бзиара шумаз — ред.) и выговорить скороговорку про пять голубей. Пока выговорить правильно абхазское слово аҳәыҳә (голубь — ред.) получается только у жителей Зимбабве.

  • XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    © Sputnik.
  • XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
  • XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    © Sputnik.
  • XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
  • XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
    © Sputnik. Анжелика Бения
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© Sputnik.
XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября. Основные мероприятия, а также церемония открытия пройдут в Сочи. В рамках фестиваля в субботу состоялся грандиозный парад-карнавал в центре Москвы.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (7)



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