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Могилы Джона и Жаклин Кеннеди

Документы об убийстве Джона Кеннеди могут рассекретить 26 октября

РИА Новости
В мире
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Часть документов об убийстве Джона Кеннеди могут рассекретить 26 октября.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Американское общество и СМИ с нетерпением ждут, когда снимут гриф секретности с материалов по делу об убийстве президента США Джона Кеннеди. В документах, которые должны рассекретить после 26 октября, могут содержаться много важных фактов, считают американские СМИ. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Президент США Трамп заявил о готовности снять гриф секретности с ряда документов по делу об убийстве одного из своих предшественников — Кеннеди. Произойти это может уже 26 октября, после этого документы ЦРУ и других спецслужб окажутся в свободном доступе.

Многие американские эксперты уверены, что в последних из до сих пор не рассекреченных документов содержатся самые важные факты и детали по делу об убийстве Кеннеди. Сегодня не опубликованными остаются лишь около процента всех бумаг на эту тему.

Постепенно публиковать документы начали в 1990-е годы — в интернете уже доступны десятки тысяч страниц и файлов, так или иначе связанных с Кеннеди. Однако до сих пор они не ставят точку в громком деле об убийстве 35-го американского президента.

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РИА Новости
Трагедия Джона Кеннеди – самого молодого президента США. Кадры из архива

Традиционно убийцей Кеннеди называют Ли Харви Освальда — убежденного "левака". За некоторое время до преступления Освальд ездил в СССР, где жил и работал в Минске. 

Убийство Кеннеди совершено 22 ноября 1963 года в Далласе — его застрелили во время проезда в открытом кортеже. Гипотезы о причинах убийства американского лидера до сих пор часто становятся поводами для расследований и громких публикаций, а в 2016-м в прокат вышел номинированный на "Оскар" фильм "Джеки", рассказывающий о первых днях Жаклин Кеннеди после убийства мужа.




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