В Киеве радикалы устроили погром в здании суда

Украинские националисты захватили здание Святошинского суда в Киеве после слушания по делу командира батальона Организации украинских националистов* Николая Коханивского, задержанного по обвинению в хулиганстве

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Радикалы устроили погром в здании Святошинского суда в Киеве в понедельник вечером и остались там ночевать, только во вторник утром полиции удалось восстановить порядок и вытеснить националистов из зала, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Рады, советника главы МВД Украины Антон Геращенко.

В понедельник в Святошинском суде проходило слушание дела командира батальона Организации украинских националистов* (ОУН*) Николая Коханивского, задержанного по обвинению в хулиганстве. Коханивский устроил драку в центре Киева и стрелял из травматического оружия.

После того, как судья объявил перерыв до утра вторника, сторонники Коханивского заблокировали помещение и потребовали продолжения заседания. По их утверждению, правоохранительные органы не имели права увозить обвиняемого в изолятор по истечении срока предварительного задержания. При этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что срок истекает во вторник.

Полиция применила слезоточивый газ, в ответ радикалы стали громить мебель в здании, соорудили баррикады и заночевали в суде в ожидании продолжения заседания.

Киево-Святошинский суд после погрома сторонниками террориста Кохановского, по которому давно пуля плачет.

Шутить не буду. Какие-на шутки? pic.twitter.com/u5Hhd3zxoq — Максим Равреба (@ravreba) 24 октября 2017 г.

​Во вторник киевская полиция приняла решение о "зачистке" из-за угрозы срыва очередного заседания. Правоохранители задержали 30 человек, причастных к беспорядкам.

Разбитые стекла и баррикады: националисты из ОУН разгромили Святошинский суд (фото) https://t.co/DB9QkCLoji pic.twitter.com/pTVS9Rz1O5 — Политолог (@PolitologNEWS) 24 октября 2017 г.

​"На эту минуту все спокойно. Лица, которые блокировали ночью суд, они продолжали это делать, создали угрозу срыва заседания. Было принято решение, задействованы подразделения полиции", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

* Боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия", запрещено в РФ.