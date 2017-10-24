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Автомобиль сотрудников украинской полиции в Киеве, архивное фото

В Киеве радикалы устроили погром в здании суда

© Sputnik.
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Украинские националисты захватили здание Святошинского суда в Киеве после слушания по делу командира батальона Организации украинских националистов* Николая Коханивского, задержанного по обвинению в хулиганстве

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Радикалы устроили погром в здании Святошинского суда в Киеве в понедельник вечером и остались там ночевать, только во вторник утром полиции удалось восстановить порядок и вытеснить националистов из зала, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Рады, советника главы МВД Украины Антон Геращенко.

В понедельник в Святошинском суде проходило слушание дела командира батальона Организации украинских националистов*  (ОУН*) Николая Коханивского, задержанного по обвинению в хулиганстве. Коханивский устроил драку в центре Киева и стрелял из травматического оружия.

После того, как судья объявил перерыв до утра вторника, сторонники Коханивского заблокировали помещение и потребовали продолжения заседания. По их утверждению, правоохранительные органы не имели права увозить обвиняемого в изолятор по истечении срока предварительного задержания. При этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что срок истекает во вторник.

Полиция применила слезоточивый газ, в ответ радикалы стали громить мебель в здании, соорудили баррикады и заночевали в суде в ожидании продолжения заседания.

​Во вторник киевская полиция приняла решение о "зачистке" из-за угрозы срыва очередного заседания. Правоохранители задержали 30 человек, причастных к беспорядкам.

​"На эту минуту все спокойно. Лица, которые блокировали ночью суд, они продолжали это делать, создали угрозу срыва заседания. Было принято решение, задействованы подразделения полиции", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

* Боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия", запрещено в РФ.




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