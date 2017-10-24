Медики рассказали о состоянии раненой радиоведущей "Эха Москвы"

Сейчас Татьяна Фельгенгауэр находится в реанимационной палате интенсивной терапии; подозреваемый в нападении на нее гражданин России и Израиля заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт"

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Медики оценивают состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как средней тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Сейчас она находится в реанимационной палате интенсивной терапии.

В понедельник мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшим оказался 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, как мужчина проник в здание. Он протянул охраннику бумагу, а затем плеснул ему в лицо неизвестной жидкостью из пульверизатора и пролез под турникетом.

Нападавший — Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2 — Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.

Журналистку госпитализировали и сделали операцию. После этого она была введена в состояние искусственной комы.

На допросе Гриц заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщил СК, следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр. Дело будет расследовать управление по расследованию особо важных дел ГСУСК по Москве.