16:40 24 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября неизвестный напал с ножом на ведущую станции Татьяну Фельгенгауэр.

Медики рассказали о состоянии раненой радиоведущей "Эха Москвы"

© Sputnik. Антон Денисов
В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0

Сейчас Татьяна Фельгенгауэр находится в реанимационной палате интенсивной терапии; подозреваемый в нападении на нее гражданин России и Израиля заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт"

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Медики оценивают состояние ведущей "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как средней тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского. 

Татьяна Фельгенгауэр
© Фото: Screenshot: youtube-трансляция "Эхо Москвы"
На ведущую "Эхо Москвы" напал неизвестный с ножом

Сейчас она находится в реанимационной палате интенсивной терапии.

В понедельник мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавшим оказался 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, как мужчина проник в здание. Он протянул охраннику бумагу, а затем плеснул ему в лицо неизвестной жидкостью из пульверизатора и пролез под турникетом.

Журналистку госпитализировали и сделали операцию. После этого она была введена в состояние искусственной комы.

На допросе Гриц заявил, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщил СК, следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр. Дело будет расследовать управление по расследованию особо важных дел ГСУСК по Москве.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор филиала МГУ Александр Сидорович
    Силовое поле

    С переходом казахского языка на латиницу силовое поле русского языка и его возможности влияния на Казахстан не меняются, считает директор республиканского филиала МГУ.

  • Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Кыргызстане. Архивное фото
    Не без нарушений

    Центризбирком Кыргызстана признал недействительными итоги президентских выборов на восьми избирательных участках.

  • Томаты в теплице, архивное фото
    Яблочный контроль

    Представители Россельхознадзора проведут проверки белорусских предприятий по производству яблок, томатов и грибов.

  • Международные учения Summer Shield XIV
    Хлеб-соль для НАТО

    Военные учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартовали в Латвии. Цель – проверить процедуры приема сил альянса в Балтии.

  • Въезд в посольство России в Литве
    Гнусный поступок

    Российское посольство в Литве считает установку поясняющих табличек рядом с местами захоронения солдат Красной армии гнусным поступком.

  • Пмр, миротворческий блокпост
    Не сейчас!

    После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон будет выполнять задачи по поддержанию мира в зоне безопасности до октября 2018 года, говорится в пресс-службе Западного военного округа ВС РФ.

  • Телефон, архивное фото
    Япония под "ударом"

    Посольство Японии в Москве дважды за четыре дня "минировали". По подозрению в телефонном терроризме задержан гражданин Таджикистана.

  • Визит президента Турции в Узбекистан
    Турецкий гамбит

    В преддверии государственного визита Шавката Мирзиёева в Анкару Sputnik вспоминает, как непросто развивались узбеко-турецкие отношения.

  • Первая мировая война, иллюстративное фото
    Открестились

    В Эстонии с кладбища, где захоронены русские солдаты, погибшие в Первую мировую, пропал крест. Местные власти заявляют, что им ничего не известно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Маттео Ренци, Италия, архивное фото
Самые молодые политики столетия
Ревизор откроет 37-й сезон: в РУСДРАМЕ рассказали о премьере
"Ревизор" откроет 37 сезон: в РУСДРАМе рассказали о премьере
Куда поступают абхазские студенты
Куда пошли учиться: выбор студентов Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia