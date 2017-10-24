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Города мира. Барселона

Каталония оспорит отстранение правительства в Конституционном суде

© Sputnik. Владимир Астапкович
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (51)
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6 октября парламент Каталонии проведет заседание, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия региона, в связи с применением Испанией статьи 155 конституции. На заседании возможно будет провозглашена независимость этого испанского региона.

СУХУМ, 24 окт –Sputnik. Власти Каталонии планируют судиться с правительством Испании в связи с применением 155-й статьи конституции в Конституционном и Верховном судах, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул. Об этом сообщает РИА Новости

"Правительство Каталонии приняло решение поднять вопрос о конфликте компетенций в Конституционном суде, прежде он будет представлен в консультативный совет, кроме того, будет подана апелляция в КС по вопросу по существу. Кроме того, мы представим два исковых заявления в Верховный суд, чтобы он признал недействительными постановление Совета министров", — заявил Турул на пресс-конференции по итогам заседания каталонского правительства.

Он не смог ответить на вопрос, выступит ли глава женералитета Карлес Пучдемон в испанском Сенате. Ему предложили выступить в сенате в четверг или пятницу, однако на четверг назначено заседание парламента Каталонии.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© Sputnik. Javier Luengo
Парламент Каталонии может провозгласить независимость на заседании 26 октября

"Неизвестно, будет ли выступать Пучдемон в сенате. Желание есть, будет ли это реально сделать – посмотрим", — заявил он.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (51)



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