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Люди смотрят трансляцию заседания Каталонского регионального парламента во время митинга за независимость в Барселоне

Каталонский город Жирон объявил короля Испании персоной нон грата

© REUTERS/ Ivan Alvarado
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (52)
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Совет города Жирона, входящего в состав автономного сообщества Каталония, объявил короля Испании Фелипе VI персоной нон грата, сообщает местное издание Nacional..

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Совет города Жирона, входящего в состав автономного сообщества Каталония, объявил короля Испании Фелипе VI персоной нон грата.

Также совет города назвал нежелательной персоной представителя испанского правительства в Каталонии Энрика Мильо, отмечает РИА Новости. 

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© Sputnik. Javier Luengo
Парламент Каталонии может провозгласить независимость на заседании 26 октября

Ранее сообщалось, что леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) предложила властям Барселоны объявить короля Испании Фелипе VI и всех членов королевской семьи персоной нон грата. Представитель выступающей за независимость Каталонии коалиции "Вместе за да" Марта Ровира заявила, что одним из мотивов объявления Фелипе VI персоной нон грата является его отношение и сделанные им заявления в связи с проведением референдума о независимости Каталонии. Городской совет Барселоны отклонил это предложение.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Главе женералитета Карлесу Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (52)



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