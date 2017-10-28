15:01 28 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Актеры сериала Очень странные дела на премьере второго сезона

Фанаты дождались второго сезона "Очень странных дел"

© REUTERS/ Mario Anzuoni
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0

Полюбившихся зрителям героев сериала "Очень странные дела" в ближайшие дни можно увидеть в новых сериях второго сезона в русской озвучке.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Американская студия Netflix опубликовала на своем сайте все девять эпизодов второго сезона сериала "Очень странные дела".

"Очень странные дела" — научно-фантастический сериал Netflix, действие которого разворачивается в 1980-х годах в небольшом американском городке. Первый сезон сериала, вышедший в прошлом году, вызвал восторженные отзывы как критиков, так и зрителей.

За некоторое время до официальной публикации на сайте Netflix сиквел посмотрели американские критики, которые очень высоко оценили продолжение фантастической истории.

Рейтинг "Очень странных дел" на портале Rotten Tomatoes превышает 90%. Пользователи "Кинопоиска" поставили сериалу 8,3 балла из десяти, а IMDb — 8,9. Все высоко отмечают в сериале отсылки к популярной в 80-е культуре.

В этом году "Очень странные дела" были номинированы на "сериальный "Оскар" — премию "Эмми", однако награду забрал "Рассказ служанки" по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Петербургская певица и композитор Виктория Урусова на сцене Нарвского колледжа
    Мы из джаза

    В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
Карты, деньги и труба: премьера "Ревизора" в РУСДРАМе
Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме
Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме
Продукты-обманщики
Не все продукты одинаково полезны

Соцсети

Sputnikabkhazia