Фанаты дождались второго сезона "Очень странных дел"

Полюбившихся зрителям героев сериала "Очень странные дела" в ближайшие дни можно увидеть в новых сериях второго сезона в русской озвучке.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Американская студия Netflix опубликовала на своем сайте все девять эпизодов второго сезона сериала "Очень странные дела".

"Очень странные дела" — научно-фантастический сериал Netflix, действие которого разворачивается в 1980-х годах в небольшом американском городке. Первый сезон сериала, вышедший в прошлом году, вызвал восторженные отзывы как критиков, так и зрителей.

За некоторое время до официальной публикации на сайте Netflix сиквел посмотрели американские критики, которые очень высоко оценили продолжение фантастической истории.

причина пережить этот день: очень странные дела — еврей (@pidorfinn) October 27, 2017​

Я просто моментально влюбилась в сериал "Очень странные дела". Это просто нереально шедевральный сериал в той атмосфере,которая мне нравится — попурри (@easywhisper) October 27, 2017​

Рейтинг "Очень странных дел" на портале Rotten Tomatoes превышает 90%. Пользователи "Кинопоиска" поставили сериалу 8,3 балла из десяти, а IMDb — 8,9. Все высоко отмечают в сериале отсылки к популярной в 80-е культуре.

В этом году "Очень странные дела" были номинированы на "сериальный "Оскар" — премию "Эмми", однако награду забрал "Рассказ служанки" по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.