Шестой сезон - последний: сериал "Карточный домик" закрыт из-за скандала

Сразу после того, как главный герой сериала Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах и публично извинился, было объявлено, что популярный сериал "Карточный домик" будет закрыт.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Долгожданный шестой сезон знаменитого сериала "Карточный домик", который зрители ждут в 2018 году, станет последним, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на мировые СМИ.

Съемки последнего сезона начались в октябре 2017 года в Мэриленде.

Кампания Netflix объявила о закрытии сериала через сутки поле того, как актера Кевина Спейси, который играет главную роль, обвинили в сексуальном домогательстве.

Не так давно исполнитель одной из ролей сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил голливудскую знаменитость в сексуальных домогательствах. Рэпп рассказал журналистам, что Спейси пригласил его на вечеринку, где, будучи сильно пьяным, пытался соблазнить. Во время инцидента Рэппу было всего 14 лет и он только начинал карьеру.

Комментируя это, Спейси признался, что упомянутого случая не помнит, и извинился перед Рэппом за неподобающее поведение.

"Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я шокирован этой историей. Честно говоря, я не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад", — сказал Спейси.

Кроме того, актер признался, что имел связи как с мужчинами, так и с женщинами. Однако сейчас он сделал выбор в пользу гомосексуальности. По словам Спейси, теперь он "продолжит жить, как открытый гей".

Напомним, что сериал "Карточный домик" впервые вышел в 2013 году. Это политическая драма, которая является адаптацией одноименного сериала BBC по роману Майкла Доббса. Действие сериала происходит в Вашингтоне.

Сериал был признан одним из самых успешных проектов Netflix.