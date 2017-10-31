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Пресс-конференция Карлеса Пучдемона в Брюсселе, фото с места событий

КС Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

© REUTERS/ YVES HERMAN
В мире
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Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил журналистам в Брюсселе, что не планирует просить политического убежища.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии, сообщает РИА Новости.

Глава правительства Каталонии К.Пучдемон выступил с заявлением
© Sputnik. Джорди Бойшареу
Пучдемон отправился в Бельгию, но не обещал вернуться

В минувшую пятницу парламент Каталонии проголосовал за выход из-под власти Мадрида, после чего был распущен решением столичных властей. В регионе было введено прямое правление. Кроме того, от должностей были отстранены члены правительства (Женералитета), в том числе глава правительства Карлес Пучдемон.

В понедельник Генпрокуратура Испании выдвинула против Пучдемона и его коллег иски с обвинениями в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. В итоге экс-глава Женералитета, а также пять его советников уехали в Брюссель. Появились предположения, что каталонские политики будут просить там политического убежища.

Однако во вторник днем Пучдемон опроверг эти заявления.

"Я здесь не для того, чтобы просить политического убежища", — заявил он журналистам в Брюсселе.

По его словам, он приехал в Брюссель как в столицу Европы и рассчитывает действовать в соответствии с принципами свободы и безопасности.

Люди смотрят трансляцию заседания Каталонского регионального парламента во время митинга за независимость в Барселоне
© REUTERS/ Ivan Alvarado
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Тем не менее, накануне стало известно, что представлять интересы опального каталонского политика согласился бельгийский адвокат Поль Бекарт. Он подтвердил это в эфире телекомпании VRT. Бекарт в свое время защищал членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию.

Во вторник перестали работать и веб-сайты Женералитета Каталонии. Не открываются страницы главы правительства и заместителя. При попытке набрать в браузере адреса govern.cat, president.cat и vicepresident.cat, на экране появляется сообщение "не удается получить доступ к сайту".

Референдум о независимости прошел в Каталонии начале октября. Большинство пришедших на участки жителей автономного сообщества высказались за объявление независимости. Результаты референдума были признаны испанскими властями незаконными.




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