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Президент Америки Дональд Трамп

Трамп: нью-йоркский террорист заслуживает смертной казни

© REUTERS/ Joshua Roberts
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Ранее исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким заявил, что обвиняемому в терроризме Сайфулло Саипову грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертного приговора, сообщает РИА Новости

​"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещена в России) в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал американский президент в своем Twitter.

Во вторник, 31 октября, днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции.  Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены.

Теракт в Нью-Йорке
© AFP/ ANGELA WEISS
Теракт в Нью-Йорке: погибли 8 человек

Власти считают произошедшее терактом. Как сообщили очевидцы, водитель покинул грузовик с криком "Аллах акбар", по данным СМИ, он оставил в кабине записку, что совершает нападение от имени ИГ (террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России и ряде государств).

Саипову грозит пожизненное заключение или смертная казнь, заявил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким. В ФБР заявили, что он намеренно выбрал Хэллоуин для совершения теракта, поскольку в этот день на улице будет больше людей, а также рассказали, что на атаку он решился под влиянием пропаганды ИГ (террористической группировки, запрещенной в РФ). Помимо пейнтбольного и травматического пистолетов у Саипова при себе были два ножа, которыми он не успел воспользоваться.




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