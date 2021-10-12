https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/agrba-koordinatsionnyy-shtab-rassmotrit-vopros-o-vozobnovlenii-raboty-uchrezhdeniy-kultury--1035835011.html

Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры

Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры

Деятельность учреждений культуры с 12 июля запрещена в Абхазии приказом министра культуры республики Гудисы Агрба. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T20:00+0300

2021-10-12T20:00+0300

2021-10-12T22:04+0300

в абхазии

театр

министерство культуры абхазии

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба заявил, что в ближайшее время состоится заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы учреждений культуры. "Как вам известно работа учреждений культуры приостановлена из-за пандемии коронавируса. Должно состояться заседание Координационного штаба, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы культурных учреждений, надеемся, что в недалеком будущем мы сможем приступить к работе", – сообщил министр журналистам. Приказом главы Минкульта 12 июля был введен запрет на деятельность подведомственных учреждений. 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

театр, министерство культуры абхазии, ситуация с коронавирусом в абхазии