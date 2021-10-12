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Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры
Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры
Деятельность учреждений культуры с 12 июля запрещена в Абхазии приказом министра культуры республики Гудисы Агрба. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба заявил, что в ближайшее время состоится заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы учреждений культуры. "Как вам известно работа учреждений культуры приостановлена из-за пандемии коронавируса. Должно состояться заседание Координационного штаба, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы культурных учреждений, надеемся, что в недалеком будущем мы сможем приступить к работе", – сообщил министр журналистам. Приказом главы Минкульта 12 июля был введен запрет на деятельность подведомственных учреждений. 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Minkult-Abkhazii-otvetil-na-otkrytoe-pismo-gendirektora-RUSDRAMa-1033175158.html
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театр, министерство культуры абхазии, ситуация с коронавирусом в абхазии

Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры

20:00 12.10.2021 (обновлено: 22:04 12.10.2021)
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© Sputnik / Леон Адлейба РУСДРАм открыл свои двери зрителям после карантина
РУСДРАм открыл свои двери зрителям после карантина - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Леон Адлейба
Деятельность учреждений культуры с 12 июля запрещена в Абхазии приказом министра культуры республики Гудисы Агрба.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба заявил, что в ближайшее время состоится заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы учреждений культуры.
"Как вам известно работа учреждений культуры приостановлена из-за пандемии коронавируса. Должно состояться заседание Координационного штаба, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы культурных учреждений, надеемся, что в недалеком будущем мы сможем приступить к работе", – сообщил министр журналистам.
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Приказом главы Минкульта 12 июля был введен запрет на деятельность подведомственных учреждений.
13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.
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