https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/agrba-koordinatsionnyy-shtab-rassmotrit-vopros-o-vozobnovlenii-raboty-uchrezhdeniy-kultury--1035835011.html
Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры
Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры
Деятельность учреждений культуры с 12 июля запрещена в Абхазии приказом министра культуры республики Гудисы Агрба. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T20:00+0300
2021-10-12T20:00+0300
2021-10-12T22:04+0300
в абхазии
театр
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба заявил, что в ближайшее время состоится заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы учреждений культуры. "Как вам известно работа учреждений культуры приостановлена из-за пандемии коронавируса. Должно состояться заседание Координационного штаба, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы культурных учреждений, надеемся, что в недалеком будущем мы сможем приступить к работе", – сообщил министр журналистам. Приказом главы Минкульта 12 июля был введен запрет на деятельность подведомственных учреждений. 13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Minkult-Abkhazii-otvetil-na-otkrytoe-pismo-gendirektora-RUSDRAMa-1033175158.html
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театр, министерство культуры абхазии, ситуация с коронавирусом в абхазии
Агрба: Координационный штаб рассмотрит вопрос о возобновлении работы учреждений культуры
20:00 12.10.2021 (обновлено: 22:04 12.10.2021)
Деятельность учреждений культуры с 12 июля запрещена в Абхазии приказом министра культуры республики Гудисы Агрба.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Министр культуры Абхазии Гудиса Агрба заявил, что в ближайшее время состоится заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы учреждений культуры.
"Как вам известно работа учреждений культуры приостановлена из-за пандемии коронавируса. Должно состояться заседание Координационного штаба, где будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы культурных учреждений, надеемся, что в недалеком будущем мы сможем приступить к работе", – сообщил министр журналистам.
Приказом главы Минкульта 12 июля был введен запрет на деятельность подведомственных учреждений.
13 августа президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, которое ужесточает антиковидные ограничения в стране, в том числе запрещает деятельность учреждений культуры.