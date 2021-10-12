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https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-vstretilsya-v-moskve-s-predstavitelyami-gazprom-promgaza-i-gazproma-1035829018.html
Бжания встретился в Москве с представителями "Газпром промгаза" и "Газпрома"
Бжания встретился в Москве с представителями "Газпром промгаза" и "Газпрома"
Президент Абхазии Аслан Бжания с 8 октября находится с рабочим визитом в Москве. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с представителями АО "Газпром промгаз" с участием ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы государства.Стороны также обсудили ход реализации разработки Генеральной схемы. Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Bzhaniya-obsudil-s-Khusnullinym-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-Abkhazii-1033392833.html
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москва, аслан бжания, газификация

Бжания встретился в Москве с представителями "Газпром промгаза" и "Газпрома"

16:54 12.10.2021 (обновлено: 17:00 12.10.2021)
80
© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания с 8 октября находится с рабочим визитом в Москве.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с представителями АО "Газпром промгаз" с участием ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждались вопросы технического задания договора на разработку Генеральной схемы и Дорожной карты газоснабжения и газификации Абхазии.

Стороны также обсудили ход реализации разработки Генеральной схемы.
Аслан Бжания и Марат Хуснуллин - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2021
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Бжания обсудил с Хуснуллиным социально-экономическое развитие Абхазии
Вчера, 15:20
503
Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.
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