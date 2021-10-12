https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-vstretilsya-v-moskve-s-predstavitelyami-gazprom-promgaza-i-gazproma-1035829018.html

Бжания встретился в Москве с представителями "Газпром промгаза" и "Газпрома"

Бжания встретился в Москве с представителями "Газпром промгаза" и "Газпрома"

Президент Абхазии Аслан Бжания с 8 октября находится с рабочим визитом в Москве. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T16:54+0300

2021-10-12T16:54+0300

2021-10-12T17:00+0300

в абхазии

москва

аслан бжания

газификация

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Москву встретился с представителями АО "Газпром промгаз" с участием ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы государства.Стороны также обсудили ход реализации разработки Генеральной схемы. Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Bzhaniya-obsudil-s-Khusnullinym-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-Abkhazii-1033392833.html

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москва, аслан бжания, газификация