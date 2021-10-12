https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/grazhdanin-i-nachalnik-bargandzhiya-ob-aktivnosti-mramornogo-klopa-v-abkhazii---1035823923.html
Гражданин и начальник: Барганджия об активности мраморного клопа в Абхазии
Гражданин и начальник: Барганджия об активности мраморного клопа в Абхазии
С чем связан рост активности мраморного клопа и какие меры принимает государство для борьбы с ним, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела агрономии... 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T15:16+0300
2021-10-12T15:16+0300
2021-10-12T15:42+0300
радио
гражданин и начальник
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Гражданин и начальник: Барганджия об активности мраморного клопа в Абхазии
Гражданин и начальник: Барганджия об активности мраморного клопа в Абхазии
С наступлением холодов мраморные клопы снова устремились в дома. По словам Барганджия, сельскохозяйственный вредитель в это время года ищет теплое место для зимовки. В Минсельхозе в связи со сложившейся ситуацией было проведено экстренное совещание, на котором было решено провести обработку сельхозугодий."Специальные бригады должны приступить к обработке территорий в каждом районе. До конца ноября будут проводиться мероприятия за счет средств Минсельхоза. В селах, приближенных к горной местности, клопов больше, так как все лето они обитали в горах. Сейчас же они устремились к низинам, охватывая все территории. Обрабатывать надо именно те места, где они осели на данный момент", – отметил Барганджия.По словам специалиста Минсельхоза, в ведомстве есть все необходимые препараты, дефицита в них нет. Барганджия отметил, что очень важно своевременно обработать все угодья."Крестьянам лучше не ждать, когда к ним придут и обработают их приусадебные участки. Каждый должен понять угрозу и ответственно отнестись к борьбе с вредителем", – сказал Эдуард Барганджия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.
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Альбина Жиба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102100/83/1021008399_0:0:1023:1023_100x100_80_0_0_50c9e43c7e55c01f0c3e05fb538b0144.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Альбина Жиба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102100/83/1021008399_0:0:1023:1023_100x100_80_0_0_50c9e43c7e55c01f0c3e05fb538b0144.jpg
гражданин и начальник, аудио
Гражданин и начальник: Барганджия об активности мраморного клопа в Абхазии
15:16 12.10.2021 (обновлено: 15:42 12.10.2021)
С чем связан рост активности мраморного клопа и какие меры принимает государство для борьбы с ним, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Абхазии Эдуард Барганджия.
С наступлением холодов мраморные клопы снова устремились в дома. По словам Барганджия, сельскохозяйственный вредитель в это время года ищет теплое место для зимовки. В Минсельхозе в связи со сложившейся ситуацией было проведено экстренное совещание, на котором было решено провести обработку сельхозугодий.
"Специальные бригады должны приступить к обработке территорий в каждом районе. До конца ноября будут проводиться мероприятия за счет средств Минсельхоза. В селах, приближенных к горной местности, клопов больше, так как все лето они обитали в горах. Сейчас же они устремились к низинам, охватывая все территории. Обрабатывать надо именно те места, где они осели на данный момент", – отметил Барганджия.
По словам специалиста Минсельхоза, в ведомстве есть все необходимые препараты, дефицита в них нет. Барганджия отметил, что очень важно своевременно обработать все угодья.
"Крестьянам лучше не ждать, когда к ним придут и обработают их приусадебные участки. Каждый должен понять угрозу и ответственно отнестись к борьбе с вредителем", – сказал Эдуард Барганджия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.