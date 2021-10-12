https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/khimicheskaya-ataka-v-abkhazii-nachnut-obrabotku-mest-skopleniya-mramornogo-klopa-1035835882.html

Химическая атака: в Абхазии начнут обработку мест скопления мраморного клопа

Химическая атака: в Абхазии начнут обработку мест скопления мраморного клопа

В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тысяч тонн пестицидов. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T21:29+0300

2021-10-12T21:29+0300

2021-10-12T21:40+0300

в абхазии

борьба с вредителями в абхазии

мраморный клоп

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СУХУМ, 12 окт - Sputnk. Обработка химическими препаратами мест наибольшего скопления мраморного клопа начнется в Абхазии с 13 октября и продлится до конца ноября, заявил агентству "Апсныпресс" первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа. Он отметил, что во всех районах республики сформированы бригады, которые на технике Минсельхоза будут проводить обработку инсектицидами. Джопуа добавил, что населению для самостоятельной обработки приусадебных участков раздали около 1500 ранцев-опрыскивателей, а препараты в районах есть.Насекомые жарким летом мигрировали в леса, в прохладные горные районы, а теперь они возвращаются на зимовку на побережье и стараются найти подходящие для этого места в домах и других укрытиях. Скоро они снова уйдут в спячку, за это время необходимо уничтожить как можно больше особей. Борьба с мраморными клопами в это время также важна и для сохранения урожая цитрусовых и ореха. "Мраморные клопы в это время не так сильно вредят сельхозугодьям. Они ищут теплые места для зимовки, поэтому надо обрабатывать химическими препаратами везде, где они могут скопиться. Это не только заброшенные здания, но и дома, деревья. Везде, где сможет подъехать трактор, будем обрабатывать территории", – пояснил министр сельского хозяйства.Джопуа подчеркнул, что используемые препараты не опасны для человека и урожая. Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.В борьбе с мраморным клопом в 2020 году потратили более 400 тысяч тонн пестицидов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/V-poiskakh-tepla-ekolog-rasskazal-pochemu-mramornye-klopy-lezut-v-doma-1033385461.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Novogo-selkhozvreditelya-obnaruzhili-v-selakh-Ochamchyrskogo-rayona-1033270575.html

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борьба с вредителями в абхазии, мраморный клоп