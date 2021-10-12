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Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии
Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии
Москва наблюдает попытки Запада “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран ... 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T12:25+0300
2021-10-12T12:25+0300
2021-10-12T13:05+0300
сергей лавров
нато
сша
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Российский дипломат подчеркнул, что альянс планирует передислоцировать силы в регион и направить туда потоки афганских беженцев. Полное заявление Лаврова — в нашем видео.
сша
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сергей лавров, нато, сша, видео
Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии
12:25 12.10.2021 (обновлено: 13:05 12.10.2021)
Москва наблюдает попытки Запада “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Российский дипломат подчеркнул, что альянс планирует передислоцировать силы в регион и направить туда потоки афганских беженцев. Полное заявление Лаврова — в нашем видео.