https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/lavrov-raskryl-chego-dobivayutsya-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii-1035814166.html

Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии

Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии

Москва наблюдает попытки Запада “разогреть” обстановку в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД стран ... 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T12:25+0300

2021-10-12T12:25+0300

2021-10-12T13:05+0300

сергей лавров

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0c/1035813734_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5733f228cba7a47b104e17d69cb56fd5.jpg

Российский дипломат подчеркнул, что альянс планирует передислоцировать силы в регион и направить туда потоки афганских беженцев. Полное заявление Лаврова — в нашем видео.

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, нато, сша, видео