https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/minzdrav-rossii-zayavil-o-roste-chisla-tyazhelobolnykh-patsientov-s-covid-19-1035822415.html

Минздрав России заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

Минздрав России заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T14:25+0300

2021-10-12T14:25+0300

2021-10-12T14:49+0300

россия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Число госпитализированных пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, уже 11%, практически все они не вакцинировались, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.По его словам, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тысячи человек.Всего за время пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали более 237,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 238,3 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла жизни 4,8 миллиона человек.

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