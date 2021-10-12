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Минздрав России заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Минздрав России заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T14:25+0300
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Число госпитализированных пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, уже 11%, практически все они не вакцинировались, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.По его словам, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тысячи человек.Всего за время пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали более 237,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 238,3 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла жизни 4,8 миллиона человек.
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Минздрав России заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

14:25 12.10.2021 (обновлено: 14:49 12.10.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБрифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко
Брифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
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За минувшие сутки в России зарегистрировали максимальное число смертей пациентов с COVID-19, жертвами болезни стали 973 человека.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Число госпитализированных пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, уже 11%, практически все они не вакцинировались, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%. Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", – сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тысячи человек.
Всего за время пандемии в России выявили 7 832 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.
По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали более 237,3 миллиона случаев COVID-19, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 238,3 миллиона. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании, Россия занимает в этом списке пятое место. Болезнь унесла жизни 4,8 миллиона человек.
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