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МВД России: Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
МВД России: Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП 10 октября. В результате которого погибла 35-летняя женщина. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля дает показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ."Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", – говорится в релизе.После допроса Собчак написала в с своем Telegram-канале о почти трех часах "вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей".Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что допрос длился около часа. Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Sobchak-prokommentirovala-DTP-s-ee-uchastiem-gde-pogibli-dvoe-chelovek-1033388945.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Avtomobil-s-Kseniey-Sobchak-sovershil-smertelnoe-DTP-v-Sochi-1033388454.html
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ксения собчак, сочи, дтп

МВД России: Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель

17:50 12.10.2021 (обновлено: 18:14 12.10.2021)
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Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП 10 октября. В результате которого погибла 35-летняя женщина.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля дает показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ.
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"Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", – говорится в релизе.
После допроса Собчак написала в с своем Telegram-канале о почти трех часах "вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что допрос длился около часа.
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Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
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