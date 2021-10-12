https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/mvd-rossii-sobchak-daet-pokazaniya-po-delu-o-dtp-kak-svidetel-1035831716.html
МВД России: Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
МВД России: Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП 10 октября. В результате которого погибла 35-летняя женщина. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T17:50+0300
2021-10-12T17:50+0300
2021-10-12T18:14+0300
ксения собчак
сочи
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0c/1035831665_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_fcedf4ec8877a0738eef5119c418637a.jpg
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля дает показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ."Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", – говорится в релизе.После допроса Собчак написала в с своем Telegram-канале о почти трех часах "вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей".Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что допрос длился около часа. Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Sobchak-prokommentirovala-DTP-s-ee-uchastiem-gde-pogibli-dvoe-chelovek-1033388945.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211010/Avtomobil-s-Kseniey-Sobchak-sovershil-smertelnoe-DTP-v-Sochi-1033388454.html
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0c/1035831665_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_58cdfc066cf47eaabde0f43b55cf1f95.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ксения собчак, сочи, дтп
МВД России: Собчак дает показания по делу о ДТП как свидетель
17:50 12.10.2021 (обновлено: 18:14 12.10.2021)
Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП 10 октября. В результате которого погибла 35-летняя женщина.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак в качестве свидетеля дает показания в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве по делу о ДТП в Сочи, сообщил пресс-центр МВД РФ.
"Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак, она находится в ГСУ ГУМВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", – говорится в релизе.
После допроса Собчак написала в с своем Telegram-канале о почти трех часах "вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что допрос длился около часа.
Авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen; его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место происшествия.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии Собчак, держась за голову, сама заходит в VIP-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у нее не было.