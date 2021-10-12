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https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/nasa-otpravit-missiyu-k-drevneyshim-okamenelostyam-solnechnoy-sistemy-1035817857.html
НАСА отправит миссию к древнейшим "окаменелостям" Солнечной системы
НАСА отправит миссию к древнейшим "окаменелостям" Солнечной системы
На 16 октября намечен запуск космического аппарата НАСА "Люси", который отправится к троянским астероидам Юпитера. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T13:25+0300
2021-10-12T13:46+0300
наса
космос
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Небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и ближайшая планета, по мнению ученых, представляют собой фрагменты исходного протопланетного материала. С этой точки зрения миссия "Люси" — своего рода путешествие во времени, уникальная возможность посмотреть, как выглядела и из чего состояла молодая Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад. Подробнее читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости. Точки ЛагранжаВ конце XVIII века французский математик и астроном Жозеф Луи Лагранж доказал, что в системе двух массивных тел, например в такой, как Солнце и вращающаяся вокруг него планета, есть точки, где гравитационное воздействие уравновешивается. И их пять.В точках Лагранжа, как их с тех пор называют и обозначают от L1 до L5, тела малой массы не испытывают никаких других воздействий, кроме гравитационных со стороны двух главных тел системы, и остаются неподвижными относительно них. Другими словами, малые космические объекты, попадая в окрестности точек Лагранжа какой-либо планеты, начинают вращаться вместе с ней вокруг Солнца.В 1906 году теория французского ученого подтвердилась — в одной из точек Лагранжа системы Юпитер — Солнце обнаружили астероид, которому дали имя Ахиллес в честь героя эпической поэмы Гомера "Илиада" о Троянской войне. Почти сразу открыли еще два десятка астероидов на орбите Юпитера в точках L4 и L5 и назвали их троянскими. Объекты в точке L4 получили имена греческих персонажей поэмы, в L5 — защитников Трои.А миссия "Люси" названа в честь первого австралопитека, древнейшего предка человека, найденного в 1974 году в Эфиопии французско-американской экспедицией во главе с Дональдом Джохансоном. Тут двойной смысл. С одной стороны, космический аппарат направляется к "троянцам" Юпитера как к древнейшим космическим "ископаемым остаткам", свидетельствующим о самом раннем этапе становления Солнечной системы. А с другой — по пути, в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, "Люси" пролетит мимо астероида 52246 Donaldjohanson, названного в честь американского антрополога."Одна из основных задач миссии "Люси" — определить, как они там накопились. Это неоднозначный вопрос. По-видимому, "троянцы" возникли на самых ранних стадиях формирования Солнечной системы. Изучив их состав и морфологию, мы сможем более определенно говорить о происхождении", — объясняет РИА Новости Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН.Семь лет назад, когда обсуждали проект миссии, предполагали, что аппарат посетит два астероида, но с помощью современных суперкомпьютеров рассчитали оптимальную траекторию орбиты, и топлива хватит на шесть "троянцев" из обеих группировок.Миссия рассчитана на 12 лет. В 2027-м аппарат прибудет в точку L4 и пролетит мимо четырех астероидов. После этого "Люси" вернется к Земле, и гравитационный маневр доставит ее к 2033-му в точку L5 системы Юпитер — Солнце, где "Люси" посетит уникальный двойной астероид Патрокл-Менетий."Троянцы" — свидетели эпохи образования планетПо составу троянцы должны быть максимально близки к первичному веществу, из которого формировалась Солнечная система. В то же время это не совсем то, из чего состояло протопланетное облако."Речь идет о материале так называемого осколочного диска, включающего в себя остатки первичного вещества, не использованного для образования планет, но уже прошедшего некоторую переработку. Астероиды — объекты, немного эволюционировавшие за счет столкновений друг с другом. В частности, в некоторых начиналась первичная дифференциация", — уточняет Валерий Шематович.Имеется в виду гравитационная дифференциация — процесс, при котором под воздействием гравитации более тяжелые химические элементы, такие как железо, никель и другие металлы, постепенно опускаются вниз и скапливаются в ядре протопланеты, а более легкие, например кремний, поднимаются к поверхности.О дифференциации свидетельствует то, что среди астероидов есть почти целиком металлические. "Люси" должна найти такие у Юпитера.Классический пример металлического астероида — Психея в главном поясе, между орбитами Марса и Юпитера. Считается, что Психея — это металлическое ядро или фрагмент ядра протопланеты, которая на заре формирования Солнечной системы разрушилась из-за столкновения с другим крупным небесным телом. В результате силикатные породы оболочек, окружающих металлическое ядро, откололись и разлетелись. Сейчас астероид примерно на 90 процентов состоит из металлов и на десять — из силикатов. НАСА планирует отправить к Психее одноименную космическую миссию в июле 2022-го.Ключи к разгадкеС Земли и в космические телескопы "троянцы" выглядят по-разному. Но это не означает, что они отличаются по составу или пришли из разных частей Солнечной системы. Ученые предполагают, что это просто визуальный эффект поверхности, которая может меняться из-за ударного нагрева.Исследователи надеются получить с помощью "Люси" детальную информацию о троянских астероидах. На борту аппарата установлены камера высокого разрешения L’LORRI, визуализатор L’Ralph, работающий как инфракрасный спектроскопический картограф, и тепловой инфракрасный спектрометр L’TES.Камера L'LORRI даст самое подробное изображение "троянцев". Подсчитав кратеры на поверхности, ученые узнают, в какой части протопланетного диска эти небесные тела сформировались миллиарды лет назад. Множество крупных кратеров указывает на то, что астероид образовался в турбулентной и более теплой области ближе к Солнцу.Главная задача прибора L’Ralph — заглянуть в самые глубокие уголки кратеров или трещин. В таких местах вероятнее всего найти поверхность, не подвергшуюся мощным потокам радиации и микрометеоритов и сохранившую исходную структуру. Также прибор способен обнаружить силикаты, лед и органические вещества. Тепловой инфракрасный спектрометр L’TES соберет сведения о составе и структуре вещества."Астероиды только отражают солнечное излучение, поэтому инфракрасный диапазон позволяет получить наиболее детальную информацию о химическом и даже в какой-то степени минеральном составе поверхности тел, а значит, и об их происхождении", — заключает Валерий Шематович."Люси" — первый космический зонд, который посетит "троянцев" и исследует так много независимых тел Солнечной системы за один полет — семь, с учетом астероида 52246 Donaldjohanson. Эта миссия, по мнению ученых, станет серьезной проверкой общепринятой теории образования планет Солнечной системы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210731/Nauchnaya-zhara-kak-organizm-izmenyaetsya-v-kosmose---1032939139.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200217/NASA-pokazalo-kray-kosmosa-1029471836.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20200107/Sputnik-NASA-obnaruzhil-pervuyu-planetu-v-obitaemoy-zone-razmerom-s-Zemlyu-1029157771.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201005/Luchshe-Zemli-uchenye-obnaruzhili-sverkhobitaemye-planety-1031053763.html
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наса, космос

НАСА отправит миссию к древнейшим "окаменелостям" Солнечной системы

13:25 12.10.2021 (обновлено: 13:46 12.10.2021)
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© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкМодуль "Пирс" отстыковался от МКС
Модуль Пирс отстыковался от МКС - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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На 16 октября намечен запуск космического аппарата НАСА "Люси", который отправится к троянским астероидам Юпитера.
Небольшие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и ближайшая планета, по мнению ученых, представляют собой фрагменты исходного протопланетного материала. С этой точки зрения миссия "Люси" — своего рода путешествие во времени, уникальная возможность посмотреть, как выглядела и из чего состояла молодая Солнечная система четыре с половиной миллиарда лет назад. Подробнее читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.
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Точки Лагранжа

В конце XVIII века французский математик и астроном Жозеф Луи Лагранж доказал, что в системе двух массивных тел, например в такой, как Солнце и вращающаяся вокруг него планета, есть точки, где гравитационное воздействие уравновешивается. И их пять.
В точках Лагранжа, как их с тех пор называют и обозначают от L1 до L5, тела малой массы не испытывают никаких других воздействий, кроме гравитационных со стороны двух главных тел системы, и остаются неподвижными относительно них. Другими словами, малые космические объекты, попадая в окрестности точек Лагранжа какой-либо планеты, начинают вращаться вместе с ней вокруг Солнца.
В 1906 году теория французского ученого подтвердилась — в одной из точек Лагранжа системы Юпитер — Солнце обнаружили астероид, которому дали имя Ахиллес в честь героя эпической поэмы Гомера "Илиада" о Троянской войне. Почти сразу открыли еще два десятка астероидов на орбите Юпитера в точках L4 и L5 и назвали их троянскими. Объекты в точке L4 получили имена греческих персонажей поэмы, в L5 — защитников Трои.
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А миссия "Люси" названа в честь первого австралопитека, древнейшего предка человека, найденного в 1974 году в Эфиопии французско-американской экспедицией во главе с Дональдом Джохансоном. Тут двойной смысл. С одной стороны, космический аппарат направляется к "троянцам" Юпитера как к древнейшим космическим "ископаемым остаткам", свидетельствующим о самом раннем этапе становления Солнечной системы. А с другой — по пути, в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, "Люси" пролетит мимо астероида 52246 Donaldjohanson, названного в честь американского антрополога.
На сегодняшний день в Солнечной системе насчитывается 7681 "троянец". У Юпитера — 7642, у Марса — девять, у Нептуна — 28 и по одному у Урана и Земли. Ученые до сих пор не знают, почему у Юпитера их так много.
"Одна из основных задач миссии "Люси" — определить, как они там накопились. Это неоднозначный вопрос. По-видимому, "троянцы" возникли на самых ранних стадиях формирования Солнечной системы. Изучив их состав и морфологию, мы сможем более определенно говорить о происхождении", — объясняет РИА Новости Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН.
Семь лет назад, когда обсуждали проект миссии, предполагали, что аппарат посетит два астероида, но с помощью современных суперкомпьютеров рассчитали оптимальную траекторию орбиты, и топлива хватит на шесть "троянцев" из обеих группировок.
Миссия рассчитана на 12 лет. В 2027-м аппарат прибудет в точку L4 и пролетит мимо четырех астероидов. После этого "Люси" вернется к Земле, и гравитационный маневр доставит ее к 2033-му в точку L5 системы Юпитер — Солнце, где "Люси" посетит уникальный двойной астероид Патрокл-Менетий.

"Троянцы" — свидетели эпохи образования планет

По составу троянцы должны быть максимально близки к первичному веществу, из которого формировалась Солнечная система. В то же время это не совсем то, из чего состояло протопланетное облако.
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"Речь идет о материале так называемого осколочного диска, включающего в себя остатки первичного вещества, не использованного для образования планет, но уже прошедшего некоторую переработку. Астероиды — объекты, немного эволюционировавшие за счет столкновений друг с другом. В частности, в некоторых начиналась первичная дифференциация", — уточняет Валерий Шематович.
Имеется в виду гравитационная дифференциация — процесс, при котором под воздействием гравитации более тяжелые химические элементы, такие как железо, никель и другие металлы, постепенно опускаются вниз и скапливаются в ядре протопланеты, а более легкие, например кремний, поднимаются к поверхности.
О дифференциации свидетельствует то, что среди астероидов есть почти целиком металлические. "Люси" должна найти такие у Юпитера.
"Когда мы их изучим — состав, морфологию, тогда, вероятно, мы сможем сказать, что это было — разрушенный большой астероид или зародыш планеты. Пока мы не в состоянии заглянуть так далеко назад", — говорит ученый.
Классический пример металлического астероида — Психея в главном поясе, между орбитами Марса и Юпитера. Считается, что Психея — это металлическое ядро или фрагмент ядра протопланеты, которая на заре формирования Солнечной системы разрушилась из-за столкновения с другим крупным небесным телом. В результате силикатные породы оболочек, окружающих металлическое ядро, откололись и разлетелись. Сейчас астероид примерно на 90 процентов состоит из металлов и на десять — из силикатов. НАСА планирует отправить к Психее одноименную космическую миссию в июле 2022-го.
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Ключи к разгадке

С Земли и в космические телескопы "троянцы" выглядят по-разному. Но это не означает, что они отличаются по составу или пришли из разных частей Солнечной системы. Ученые предполагают, что это просто визуальный эффект поверхности, которая может меняться из-за ударного нагрева.
"Астероиды и сейчас периодически сталкиваются между собой, а молодая Солнечная система была еще более возмущенной по динамике", — отмечает Шематович.
Исследователи надеются получить с помощью "Люси" детальную информацию о троянских астероидах. На борту аппарата установлены камера высокого разрешения L’LORRI, визуализатор L’Ralph, работающий как инфракрасный спектроскопический картограф, и тепловой инфракрасный спектрометр L’TES.
Камера L'LORRI даст самое подробное изображение "троянцев". Подсчитав кратеры на поверхности, ученые узнают, в какой части протопланетного диска эти небесные тела сформировались миллиарды лет назад. Множество крупных кратеров указывает на то, что астероид образовался в турбулентной и более теплой области ближе к Солнцу.
Главная задача прибора L’Ralph — заглянуть в самые глубокие уголки кратеров или трещин. В таких местах вероятнее всего найти поверхность, не подвергшуюся мощным потокам радиации и микрометеоритов и сохранившую исходную структуру. Также прибор способен обнаружить силикаты, лед и органические вещества. Тепловой инфракрасный спектрометр L’TES соберет сведения о составе и структуре вещества.
"Астероиды только отражают солнечное излучение, поэтому инфракрасный диапазон позволяет получить наиболее детальную информацию о химическом и даже в какой-то степени минеральном составе поверхности тел, а значит, и об их происхождении", — заключает Валерий Шематович.
"Люси" — первый космический зонд, который посетит "троянцев" и исследует так много независимых тел Солнечной системы за один полет — семь, с учетом астероида 52246 Donaldjohanson. Эта миссия, по мнению ученых, станет серьезной проверкой общепринятой теории образования планет Солнечной системы.
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